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Руководителя научного центра в Одессе заподозрили в махинациях с землей

В понедельник, 4 февраля, директору Национального научного центра «Институт виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова» (Одесская область) сообщено о подозрении в нанесении госбюджету ущерба на сумму 20 миллионов гривен в результате незаконного отчуждения ценных земель. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, помимо него, о подозрении сообщено еще четырем должностным лицам научного учреждения.

По словам начальника следственного управления полицейского главка Сергея Шайхета, его сотрудниками совместно с коллегами из управления защиты экономики и областной прокуратуры разоблачена группа лиц. В частности, речь идет о руководителях и должностных лицах названного научного центра, одного из госпредприятий, районной госадминистрации и отдела Госкомзема.

«Как стало известно следствию, злоумышленники в течение трех лет реализовывали преступную схему и, постепенно осуществляя незаконные процедуры с нарушением норм земельного законодательства, изъяли из права постоянного пользования особо ценный земельный участок», — сообщил Шайхет.

Земля площадью 10,73 га ранее была передана вышеназванному научному центру для ведения исследовательских работ и учебных целей. Отмечается, что злоумышленники «разорвали» эту землю на 140 «кусков» и передали ее в частную собственность для ведения садоводства третьим лицам. В результате государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен.

Как уточнил Шайхет, сейчас пяти лицам, среди которых директор научного центра, его заместитель, а также директор госпредприятия, начальник юридического отдела районной госадминистрации и начальник отдела Госкомзема в районе, сообщено о подозрении по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

Для справки Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова» — старейшее в Украине научно-исследовательское учреждение (основано в 1905 году), которое работает в отрасли виноградарства и виноделия. Сотрудниками института выведено около 130 сортов столового и технического винограда, из которых 30 внесены в Государственный реестр сортов растений Украины. Учреждение находится в поселке городского типа Таирово Овидиопольского района Одесской области. На протяжении многих лет институт возглавляет доктор сельскохозяйственных наук, академик НААН Украины Вячеслав Власов.

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