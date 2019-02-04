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Здоровье

Грипп в Украине: в Киеве на карантин закрыли 106 школ

17:11 4 февраля 2019   312
Карантин
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников в Киеве вырос на 9,6 процента. За последнюю неделю в столице заболели 14 397 человек, из них 8 951 — дети, госпитализированы 176 человек, в том числе 146 детей. Показатель заболеваемости на 43,2 процента ниже эпидпорога, сообщили в горгосадминистрации.

По данным департамента образования и науки, учебный процесс сейчас приостановлен в 2841 классе 106 школ (неделю назад карантин ввели в 36 учебных заведениях), из которых 89 закрыты полностью, 17 — частично:

  • 2 (частично) — в Голосеевском районе;
  • 28 полностью и 1 частично — в Дарницком районе;
  • 25 (полностью) — в Деснянском районе;
  • 10 полностью и 1 частично — в Оболонском районе;
  • 3 полностью и 1 частично — в Печерском районе;
  • 2 (частично) -в Подольском районе;
  • 13 полностью и 6 частично — в Святошинском районе;
  • 8 полностью и 3 частично — в Соломенском районе;
  • 2 полностью и 1 частично — в Шевченковском районе.

Напомним, что руководство учебных заведений имеет право полностью или частично приостанавливать учебный процесс, если в школе или классах по уважительной причине (грипп или ОРВИ) отсутствует 20 процентов учащихся. Такое решение приняла в начале текущего учебного года комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации.

С начала эпидсезона вакцинировались против гриппа 34 813 человек, в том числе 9 195 детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивано-Франковске с 4 февраля объявлен городской карантин в учебных заведениях, а карантин в школах Ужгорода продлен на неопределенный срок.


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