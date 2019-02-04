Происшествия

Дело о пожаре в «Виктории»: с подачи Андрея Данилко суд продлил арест спасателям

В понедельник, 4 февраля, Киевский районный суд Одессы начал рассматривать по существу материалы дела экс-начальника районного отдела ГСЧС Валерия Дьяченко и инспектора службы Леонида Бондаря. Им инкриминируют служебную халатность, что привело к гибели трех несовершеннолетних девочек в муниципальном спортивно-оздоровительном центре «Виктория».

Представитель обвинения в суде Андрей Данилко ходатайствовал о продлении меры пресечения (домашний арест) для подсудимых. Несмотря на категорическое несогласие адвокатов, суд удовлетворил требование прокурора.

Также участники процесса согласились с алгоритмом дальнейшего рассмотрения в суде, который представил Андрей Данилко. А именно: сначала анализ и комментарии по материалам, имеющимся в деле, затем — допрос свидетелей и потерпевших, в заключение — допрос подсудимых.

В сегодняшнем заседании прокурор успел огласить два из 12 томов материалов, касающихся указанных сотрудников ГСЧС.

У наблюдателей сложилось четкое мнение, что рассмотрение «дела «Виктории» намеренно и планомерно затягивают и спускают на тормозах. Это относится не только ответственности пожарных и спасателей, а вообще ко всем, кого определили в качестве подозреваемых в данном деле. Это и многолетний директор «Виктории» Петрос Саркисян, и подрядчик строительства сгоревшего корпуса СтаниславЧернышов, и экс-вице-мэр Одессы Зинаида Цыиринько…

Характерно, что из-под удара правосудия умело выведены высокопоставленные городские чиновники, включая руководителей профильных департаментов горсовета. Все предельно просто: чем дольше тянется рассмотрение, тем быстрее забывается, «затирается» суть. Как результат — истинные виновники трагедии уходят от уголовной ответственности…

Тем временем именно чиновники мэрии намерены возобновить работу «Виктории» уже этим летом. По информации пресс-службы, лагерь сможет снова открыться и принимать до 120 отдыхающих за одну смену. Для этого в кирпичных корпусах планируется провести косметический ремонт. Деревянные же корпуса «Виктории» остаются под арестом. Пока.

Напомним, трагедия в детском лагере «Виктория» разыгралась в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате пожара дотла сгорел один из корпусов лагеря, погибли три девочки — воспитанницы детского хореографического коллектива «Адель». Сообщалось также, что бывшего директора лагеря «Виктория» отказались выпустить из СИЗО.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что судья отказался допросить важного свидетеля в деле о пожаре в «Виктории».

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