Застрелил и обезглавил: суд в Одессе продлил арест обвиняемому в жестоком убийстве

Происшествия

В феврале минувшего года в Одессе 25-летний злоумышленник убил свою знакомую выстрелом в голову, затем обезглавил жертву, спрятав отрубленную голову в катакомбах. Киевский районный суд Одессы приступил к рассмотрению данного уголовного производства по существу. Начали с того, что продлили обвиняемому срок содержания под стражей еще на 60 суток.

Георгия Бранько обвиняют в совершении умышленного убийства, краже, незаконном обращения с оружием и причинении телесных повреждений работнику правоохранительного органа. По версии следствия, в феврале 2018 года он пришел в гости к своей знакомой, которая проживала в квартире по улице Средней (район знаменитой Молдаванки), чтобы поздравить ее с прошедшим днем рождения.

«В квартире между ними начался словесный конфликт, который перерос в драку, — огласили в заседании. — Мужчина достал из кармана пистолет и нанес его рукояткой удар в лицо девушке. Затем выстрелил в голову потерпевшей. Вследствие выстрела женщина умерла, а обвиняемый скрылся с места происшествия». При этом вскоре он вернулся в квартиру, чтобы скрыть следы преступления и сымитировать разбойное нападение и достать из головы убитой пулю. Сначала пытался достать ее кухонным ножом, но когда это не получилось, отрезал голову, положил в полиэтиленовый пакет и забрал с собой".

Тело Анны в луже крови нашли ее родители.

«Мы зашли в квартиру и обнаружили ее лежащую на полу без головы, — вспоминал отец Анны Валерий Ергиев. — Все там было в крови, комната была в крови, ковры были в крови, телевизор был в крови…«

Причиной такого жестокого поступка родные жертвы считают деньги. В 29 лет Анна имела успешный бизнес, собственную квартиру и машину.

Да и по версии следствия, злоумышленник похитил деньги и драгоценные украшения из квартиры убитой на общую сумму почти 170 тысяч гривен.

«Через неделю мужчину задержали правоохранители, — сообщили в суде. — Во время спецоперации по задержанию он пытался вскрыть себе вены, а уже после — нанес ножевое ранение оперативному работнику в помещении отдела полиции».

7 марта 2018 года по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2 подозреваемый был взят под стражу. В тот же день голову погибшей обнаружили в катакомбах, там, где указал подозреваемый.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, голову жертвы искали в катакомбах несколько дней. Во время обыска у задержанного обнаружили и орудие убийства: пистолет и 2 больших ножа.

Поначалу подозреваемый во всем сознался и слезно просил прощения у родных погибшей. Но через полгода понял, что за особую жестокость ему светит пожизненное заключение и заявил, что показания из него выбивали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали подробности жуткого убийства с обезглавливанием в Одессе.



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