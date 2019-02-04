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Ирония судьбы: пострадавшими от падения ледяной глыбы в Конотопе оказались переселенцы с Донбасса
В Конотопе Сумской области врачи борются за жизнь мужчины, на которого упала огромная ледяная глыба. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Его жена, которая также пострадала от льдины, находится в той же больнице. Обломок, который травмировал супругов, весил не менее 30 килограммов, сообщает ТСН.
«Удар пришелся на голову, но поскольку удар был сверху, основной груз получили позвонки — шейные и грудные. Мужчина получил еще более тяжелые травмы, там перелом костей черепа», — рассказал врач-хирург Конотопской ЦРБ Виктор Кузьменко.
Поскольку отец в реанимации, 10-летний Артем всю ночь просидел у кровати мамы. Других родственников у мальчика здесь нет, потому что четыре года назад семья переехала из Донбасса. Пострадавшая женщина удивляется, что при обстрелах в Троицком все уцелели, а вот в мирном Конотопе едва не погибли.
«Кто знал, что здесь настигнет… Только спустились с крыльца, и сразу обвал», — говорит потерпевшая Юлия Бачурская.
Как писали «ФАКТЫ», похожий инцидент произошел в Харькове. 3 февраля в одном из жилых районов при входе в подъезд на парня упала глыба льда. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные рваные раны лица и головы.
Также в Полтаве 4 февраля, всего через два дня после несчастного случая с падением глыбы льда на девочку в Полтаве, на той же улице Соборности кусок льда сорвался с крыши пятиэтажки и задел 7-летнюю девочку, которая около 14:00 в сопровождении мамы возвращалась из школы.
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