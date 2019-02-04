Происшествия

За замечание – нож в живот: в Одессе устроили резню в троллейбусе

Вечером в понедельник, 4 февраля, в Одессе произошел неординарный случай в салоне троллейбуса маршрута № 12, курсирующего между Заставой (промышленный район города) и одним из самых крупных жилых массивов — Таирово.

Когда троллейбус проезжал Ивановский путепровод, один из пассажиров сделал замечание «разбушевавшимся» молодым людям, которые приставали к девушке. Не долго думая, смелая «троица» — именно столько было в этой «веселой» компании — сразу же начала выяснять отношения с «недовольным» мужчиной… Один из них достал нож, которым пырнул в живот защитника девушки.

Благо, окружающие отреагировали: раненному вызвали скорую, а нападавшего — задержали.

Информацию о происшествии подтвердили в полиции, добавив, что нападавший — ранее судим. Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП, принимается правовое решение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе будут судить насильников, которых до сих пор полиция отказывалась признавать таковыми. Инцидент произошел в конце октября прошлого года, тело несчастной нашли спустя неделю случайные прохожие. Тогда правоохранители заявляли, что ее смерть была не насильственной.

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