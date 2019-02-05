Происшествия

На центральной улице Полтавы упавшей глыбой льда травмирован уже третий человек

Во вторник, 5 февраля, около 8 часов утра в Полтаве на пересечении улиц Соборности и Европейской ледяная глыба упала с крыши трехэтажного дома на голову 18-летней девушки. Об этом сообщил начальник отдела оперативного реагирования Полтавского горсовета Сергей Зубань. «Скорая» доставила пострадавшую в первую городскую больницу. У студентки-первокурсницы, которая шла на занятия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму брюшной полости, подозревают разрыв селезенки. Состояние тяжелое.

По адресу улица Соборности, 29/15 находится старинное здание, в котором размещаются офисные и торговые организации. Должны ли они были обеспечить очистку крыши от опасного скопления снега, сейчас выясняют правоохранители.

Это уже третье ЧП на улице Соборности — центральной магистрали Полтавы. В субботу, 2 февраля, кусок льда тяжело травмировал 6-летнюю Машу Зволинскую. Девочка, получившая перелом свода черепа, впала в кому. Сейчас Маша из комы вышла, но находится на аппарате искусственного дыхания.

В понедельник, 4 февраля, в Полтаве пострадал еще один ребенок — 7-летняя девочка. . Она, к счастью, отделалась ушибами.

А вот 16-летний Давид из Кременчуга, на которого глыба льда обрушилась 30 января в то время, когда он выходил из магазина, все еще находится в состоянии медикаментозного сна. У него перелом свода черепа и ушиб головного мозга.

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