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На центральной улице Полтавы упавшей глыбой льда травмирован уже третий человек
Во вторник, 5 февраля, около 8 часов утра в Полтаве на пересечении улиц Соборности и Европейской ледяная глыба упала с крыши трехэтажного дома на голову 18-летней девушки. Об этом сообщил начальник отдела оперативного реагирования Полтавского горсовета Сергей Зубань. «Скорая» доставила пострадавшую в первую городскую больницу. У студентки-первокурсницы, которая шла на занятия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму брюшной полости, подозревают разрыв селезенки. Состояние тяжелое.
По адресу улица Соборности, 29/15 находится старинное здание, в котором размещаются офисные и торговые организации. Должны ли они были обеспечить очистку крыши от опасного скопления снега, сейчас выясняют правоохранители.
Это уже третье ЧП на улице Соборности — центральной магистрали Полтавы. В субботу, 2 февраля, кусок льда тяжело травмировал 6-летнюю Машу Зволинскую. Девочка, получившая перелом свода черепа, впала в кому. Сейчас Маша из комы вышла, но находится на аппарате искусственного дыхания.
В понедельник, 4 февраля, в Полтаве пострадал еще один ребенок — 7-летняя девочка. . Она, к счастью, отделалась ушибами.
А вот 16-летний Давид из Кременчуга, на которого глыба льда обрушилась 30 января в то время, когда он выходил из магазина, все еще находится в состоянии медикаментозного сна. У него перелом свода черепа и ушиб головного мозга.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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