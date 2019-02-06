- 8:29 Убийство Вороненкова: суд принял новое решение в отношении задержанных
- 8:15 «Динамо» – «Нью-Ингленд Революшн»: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
- 8:06 Плохие дороги: в Полтавской области ввели ограничение для грузовиков (карта)
- 7:43 Сбивала сосульки: украинку госпитализировали с тяжелыми травмами после падения с балкона
- 7:38 Охрана для Михайлика: в полиции сделали важное заявление
- 7:31 Новые тренды в макияже: советы визажиста
- 7:30 Сам принимал роды у жены: вскрылись неизвестные факты из жизни Децла
- 7:22 Вернулись плоды работы: сеть возмутили откровения пропагандиста Киселева в интервью Дудю
- 6:50 Получат и люди без стажа: чиновники обещают пенсии всем украинцам
- 6:36 «Живу на мизерную пенсию»: автор хита «Белые розы» не получает отчислений за знаменитую песню
Сбивала сосульки: украинку госпитализировали с тяжелыми травмами после падения с балкона
В Харькове, где неубранные с крыш сосульки падают на головы прохожим, повреждают газопроводы и проламывают балконные козырьки, жители решили взять дело в свои руки. Удачно сбить ледяные глыбы получается не у всех. Одна из таких активных харьковчанок, увлекшись, выпала с балкона.
Женщина упала с высоты пятого этажа. Пострадавшую отправили в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану губы, многочисленные ушибы, ссадины и перелом предплечья.
Как сообщает NewsRoom, инцидент случился днем 4 февраля. Женщина приблизительно 50-летнего возраста сейчас без сознания в реанимации. Расследуется дело о несчастном случае. Рядом с пострадавшей нашли металлический прут, которым, по всей видимости, харьковчанка пыталась избавиться от льда на крыше.
Напомним, ранее городские власти признали, что не могут своевременно очистить от сосулек крыши города-миллионника. В некоторых местах сосульки превратились в глыбы весом 100 килограммов.
Фото архив СолнцеЛикий Харьков/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 1 м/с С-З
Давление: 753 мм