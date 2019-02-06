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Происшествия

Сбивала сосульки: украинку госпитализировали с тяжелыми травмами после падения с балкона

7:43 6 февраля 2019   351
сосульки
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове, где неубранные с крыш сосульки падают на головы прохожим, повреждают газопроводы и проламывают балконные козырьки, жители решили взять дело в свои руки. Удачно сбить ледяные глыбы получается не у всех. Одна из таких активных харьковчанок, увлекшись, выпала с балкона.

Женщина упала с высоты пятого этажа. Пострадавшую отправили в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану губы, многочисленные ушибы, ссадины и перелом предплечья.

Как сообщает NewsRoom, инцидент случился днем 4 февраля. Женщина приблизительно 50-летнего возраста сейчас без сознания в реанимации. Расследуется дело о несчастном случае. Рядом с пострадавшей нашли металлический прут, которым, по всей видимости, харьковчанка пыталась избавиться от льда на крыше.

Напомним, ранее городские власти признали, что не могут своевременно очистить от сосулек крыши города-миллионника. В некоторых местах сосульки превратились в глыбы весом 100 килограммов.

Фото архив СолнцеЛикий Харьков/Facebook

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