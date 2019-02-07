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Корь не отступает: в Одесской области продлили карантин
В селе Шевченково Килийского района (на юге Одесской области) из-за вспышки кори в учебных заведениях карантин продлен до 11 февраля.
«В Шевченково карантин продлен до 11 февраля включительно, учебный процесс в школах и детских садах Килии и Лесков (другие населенные пункты данной общины. — Авт.) начинается с 7 февраля», — сообщил глава объединенной территориальной общины Павел Бойченко.
В Одесском региональном лабораторном центре Минздрава Украины сообщили, что увеличивается количество заболевших корью в религиозной общине Шевченково Килийского района.
«В селе Нерушай Татарбунарского района заболели корью четыре ребенка, а источником инфекции стал больной из Шевченково», — заявили в центре.
Отмечается, что по состоянию на 1 февраля там заболели 100 человек, в том числе 99 детей.
По данным медиков, из 100 заболевших привиты против кори трое детей, другие не вакцинированы по религиозным убеждениям родителей. Госпитализированы 15 человек, течение заболевания легкой и средней тяжести.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одесской области дети, не привитые от кори, будут допускаться к посещению школы или садика только по решению медкомиссии.
Также сообщалось, что в Кривом Роге женщина скончалась от осложнений после кори, а в Старобельске Луганской области на карантин из-за вспышки кори закрыли городскую гимназию.
Читайте также в материале «ФАКТОВ» советы врача, как распознать корь у ребенка и как выглядит сыпь при этом заболевании.
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