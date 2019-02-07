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Свежая сдоба вредна: врач рассказал, какой хлеб лучше давать детям
Здоровый ребенок в день может съедать по 150—200 граммов хлеба, а сдобную булочку лучше двать детям раз в три дня. Об этом во время прямой линии «ФАКТОВ» рассказала детский гастроэнтеролог высшей категории, заведующая отделением соматических заболеваний у детей Киевской городской детской клинической больницы № 9 Татьяна Рубан.
Доктор отметила, что детям лучше давать серый или белый хлеб, так как хлеб из ржаной муки иногда повышает кислотность и вызывает брожение.
«Важно, чтобы хлеб был не свежеиспеченный, как любят дети и взрослые: должно пройти два-три часа после того, как его достали из печи. Теплые хлеб или булка плохо перевариваются и бродят в кишечнике, вызывая повышенное газообразование, вздутие живота», — уточнила Рубан.
При этом она напомнила о вреде свежей сдобы.
«Сдобной булочкой ребенок может полакомиться раз в три дня. Блюда из макаронных изделий тоже желательно есть не чаще», — добавила врач.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что белый хлеб, сдоба и макаронные изделия ускоряют процесс старения организма. К тому же при злоупотреблении мучным быстро накапливается лишний вес.
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