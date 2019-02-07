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Чем кормить заболевшего ребенка и как восстановить пищеварение после антибиотиков, — врач

7:54 7 февраля 2019   549
ТАТЬЯНА РУБАН
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Родители знают, как тяжело приучить малыша к полезной пище. Здоровая еда — часто несладкая, неострая, нежирная, приготовленная на пару или тушеная — не вызывает у детей аппетита. Но что делать, если у ребенка проблемы с пищеварением и ему нельзя есть все подряд? Какая диета нужна тем, кто плохо переваривает хлеб? Как справиться с последствиями лечения антибиотиками (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как важно не только грамотно подобрать лекарство, но и правильно его принимать)? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила детский гастроэнтеролог высшей категории, заведующая отделением соматических заболеваний у детей Киевской городской детской клинической больницы № 9 Татьяна Рубан.

«Организм здорового ребенка хорошо переносит антибиотик и после лечения восстанавливает баланс микрофлоры»

*— Здравствуйте, Татьяна Владимировна! Звонит Мария из Киева. У дочки (ей три годика) грипп осложнился пневмонией. Врач назначил антибиотик. Можно ли немного уменьшить дозу или сократить курс лечения? Я боюсь, что пострадают желудок, печень.

Я не вправе отменять антибиотики. Не советую и вам корректировать лечение на свое усмотрение. Чтобы справиться с острым воспалением легких, врач нередко назначает сразу два вида антибиотиков и другие лекарства — отхаркивающие, снимающие спазмы.

Но если у ребенка были аллергические реакции, нарушившие баланс микрофлоры кишечника, или есть склонность к сгущению желчи либо спазмам желчного пузыря, то он хуже переносит антибиотики. Может ухудшиться состояние желчевыводящих путей, работа пищеварительного тракта. Тогда после лечения, чтобы восстановить микрофлору, можно принимать пробиотики, а затем поддержать печень гепатопротекторами.

Важно знать, что изначально здоровый ребенок антибиотик переносит хорошо и организм сам восстанавливает баланс микрофлоры. Но часто бывает, что после одного вида антибиотика, который не помог, нужен другой. И спустя пару недель после лечения возникают дискомфорт в животе, неустойчивый стул: кишечник, «пригруженный» антибиотиками, не справляется. Тогда лучше дать курс пробиотиков — препаратов, содержащих полезную флору.

*— Это «ФАКТЫ»? Беспокоит Юлия из Вижницы Черновицкой области. У моей полуторагодовалой дочки недавно сильно подскочила температура. Жаропонижающие сбивали ее всего на градус-полтора. Из-за сильной рвоты дочка отказывалась даже от воды, не говоря уже о молочной смеси. Как поить и кормить такого малыша?

Когда у ребенка высокая температура, он интуитивно отказывается от еды — все силы уходят на борьбу с болезнью. Не заставляйте дитя есть против воли, чтобы не возникла рвота. При высокой температуре раздражается центр терморегуляции головного мозга, который находится рядом с рвотным центром.

Можно давать молочные смеси для более раннего возраста (там концентрация молочного белка меньше) или один-два дня подержать только на воде. Полезно чередовать простую питьевую воду с солевыми растворами, которые хорошо восполняют потерю жидкости.

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Если температура немного упала и малышка просит кушать, можно немного ее покормить легкой пищей: детской молочной смесью, соответствующей возрасту, кашей на воде. Хорошо дать кисломолочные продукты — кефир, йогурт, творог (термически обработанный, а не свежий). Если любит мясо, то пусть съест паровую котлету или пару тефтелей. Нельзя давать сдобу, которая излишне нагружает пищеварительный тракт.

*— Антонина из Николаева. Когда я болела, мама всегда давала мне куриный бульон. Простуженный сын (он ходит во второй класс) напрочь отказывается от такого «лекарства», даже если хочет есть. Как его заставить?

Оставьте эту затею. Дети часто отказываются от куриного бульона, хотя многие мамы и бабушки считают его полезным при простуде. Но из-за того, что бульон чересчур крепкий, острый, горячий, ребенок, особенно имеющий проблемы с желчевыводящей системой или поджелудочной железой, может его плохо переносить.

Если так уж хочется напоить больное дитя бульоном, то сварите его из индейки. Любой бульон нужно готовить на один раз и давать пить немного. Если ребенок отказывается, попробуйте добавить в бульон вареные картофель и морковь, перебить в блендере. Такой овощной суп-пюре дети едят охотнее.

Правила питания заболевшего ребенка

  • Не заставлять есть!
  • Побольше поить: водой, солевым раствором, компотом.
  • Если есть аппетит, то давать легкую пищу, например, овощной суп-пюре.


«Грудничкам вместо сока лучше давать фруктовое пюре»

*— Меня зовут Татьяна, звоню из Чернигова. Сын, которому пять лет, часто болеет бронхитом и подолгу кашляет. Педиатр советует консультацию детского гастроэнтеролога. Зачем?

— У некоторых детей бронхит, а также бронхиальная астма связаны с рефлюксом — забросом содержимого желудка в пищевод, а иногда и трахею. Это происходит из-за анатомической слабости сфинктеров, что часто бывает у детей до трех, а нередко и до шести лет.

Вызвать рефлюкс может и массивный выброс желчи, связанный не с поступлением пищи, а с дискинезией желчевыводящих путей, или глистная инвазия. Также рефлюксом нередко страдают дети, которые стали школьниками. Они рано встают, переживают из-за уроков, мало отдыхают, много времени сидят за компьютером или телефоном. Нервное напряжение, стрессы ухудшают моторику желудка и работу желчного пузыря.

*— Это Ольга из Тернополя. У сына заподозрили бронхиальную астму, но после обследования выяснилось, что причина кашля — рефлюксная болезнь. Врач назначил лечение. Что еще поможет уменьшить проявления рефлюкса?

— В первую очередь нужно наладить режим: ребенок должен больше отдыхать, высыпаться, регулярно питаться. Есть следует понемногу, но часто, а ужинать часа за два до сна. Пища должна быть не горячей или холодной, а теплой. Если ребенок после ужина проголодался, а спать еще рано, то можно перекусить небольшим бутербродом или йогуртом. Но перекус должен быть не позже, чем за час до того, как ребенок отправится спать. Важно избегать шоколада, особенно вечером: он снижает тонус сфинктеров, усиливает отток желчи. Также нежелательно есть сдобу, особенно свежую.

— Сын любит жареное — картошку, отбивные…

Жареные блюда, как и острые, исключаются. Полезна отварная, тушеная, запеченная еда. Если есть обострение, пищу, особенно мясо, лучше измельчить. Ребенку, который плохо пережевывает даже мелкие кусочки, можно приготовить паровые котлеты, тефтели или смешать отварной фарш с гарниром. Следите, чтобы ребенок ел не спеша и хорошо жевал, а не глотал кусками.

Спать следует так, чтобы голова была немного приподнята. Заниматься спортом, где требуется качать пресс и поднимать тяжести, запрещается: это повышает внутрибрюшное давление и может спровоцировать обострение рефлюксной болезни. Полезно плавание, при котором нагрузка на все мышцы равномерная. Рекомендуется вытягивать позвоночник: например, по 10—15 минут в день висеть на турнике. Иннервация сфинктеров идет от спинного мозга, а если есть искривление позвоночника, то нервные связи ухудшаются.

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*— Могу я поговорить с доктором? Вас беспокоит Марина Федоровна из Киева. Моей внучке восемь месяцев, и невестка не дает ей никакие соки, только пюре. Но я сына с двух месяцев приучала пить яблочный сок. Почему сейчас нельзя?

— Сок — слишком концентрированный напиток, который резко действует на желудок, раздражает поджелудочную железу. Ферментная система малыша до года не готова переваривать такой «сильный» продукт.

— Также я заметила, что внучку не приучают к одному виду пищи, а сразу дают несколько новых овощей: картофель, кабачок, морковь и даже помидор.

— Помидоры — тяжелая пища, поэтому даже в супе-пюре они не нужны. Чтобы подготовить малыша к новой еде, полезно предварительно познакомить его со вкусом овощного отвара, приготовленного из картофеля и лука. Как первый прикорм в пюре можно положить картофель, лук и морковь. Состав постепенно расширяют: по очереди добавляют кабачок, цветную капусту, другие сезонные овощи.

*— Лариса из города Кривого Рога. В гостях у внука, которому шесть лет, была поражена тем, что в холодильнике много «детских» кетчупов и майонезов. Разве это еда для детей?

— Вы правы: это не детская еда. Любой кетчуп готовится из уваренных помидоров с добавлением вредных загустителей и консервантов, к тому же щедро сдобренных специями. Если ребенок так любит этот соус, то можно позволить изредка и немного после семи лет. А майонез, который достаточно жирный, содержит много вредных пищевых добавок, нужно исключить. Если хочется приправить чем-то макароны или кашу, то можно самому приготовить соус: взять оливковое масло и взбить его с зеленью.

Как уменьшить рефлюкс

  • Есть часто, но небольшими порциями.
  • Тщательно пережевывать пищу.
  • После еды не ложиться полтора-два часа.
  • Спать так, чтобы голова и плечи были немного выше туловища.
  • Избегать шоколада, сдобы.
  • Делать упражнения для вытяжения позвоночника, по возможности плавать.


«Свежий теплый хлеб плохо переваривается и вызывает брожение в кишечнике»

*— Прямая линия? Вас беспокоит Евгения, киевлянка. В нашей семье все едят много хлеба, и сын, которому два годика, тоже любит вкусную горбушку, сладкую булочку. Но я замечаю, что после такой еды он становится беспокойным: у него вздувает животик, часто бывает понос. Педиатр посоветовала сдать анализ на глютеновую непереносимость. Что это за нарушение?

— В организме некоторых детей недостаточно ферментов, которые расщепляют наружную оболочку зерен — глютен. Возникает заболевание — глютеновая энтеропатия, или целиакия. Оно часто обусловлено генетически и может проявиться в разном возрасте, даже у грудничков после введения прикорма кашами. Причем глютен содержится только в пшенице, ячмене, овсе, а вот рис, кукуруза, гречка безопасны.

— Как самому понять, что малыш реагирует на глютен?

— Ребенок плохо ест, отстает в росте, хуже набирает вес. Стул становится водянистым, неустойчивым, иногда с кровянистыми прожилками. Ведь оболочки зерен, которые плохо переварились, начинают раздражать кишечник, ускорять прохождение содержимого, и вода не успевает всасываться. В кишечнике возникает вялотекущее хроническое воспаление, которое не дает сформироваться нормальной микрофлоре, ухудшает всасывание витаминов, микроэлементов. Из-за этого возникают неврологические симптомы — возбудимость или, наоборот, заторможенность. Также могут появляться высыпания на коже и ее зуд (атопический дерматит).

— Как лечить целиакию?

— Следует исключить пищу, содержащую глютен. А он иногда находится в продуктах, которые кажутся безопасными: в конфетах, различных соусах с добавлением муки, пиве.

Тем детям, у кого неяркие проявления целиакии (скорее всего, временная непереносимость глютена), иногда достаточно просто посидеть на диете. Она может быть длительной — до нескольких лет, но не жесткой: исключаются основные продукты — хлеб и блюда из муки (вареники, пельмени, блины, макароны), а также зерновые каши. Со временем организм начнет вырабатывать нужный фермент, и глютен будет хорошо расщепляться. Если остались еще вопросы, можете обратиться в наше отделение городской детской клинической больницы № 9 (улица Копыловская, 1/7). Телефон — (044) 468−31−44.

*— Вас беспокоит Наталия из Киева. У меня трое внуков — шести, восьми и десяти лет. Все «хлебные». Сколько выпечки можно есть в этом возрасте? Какие виды хлеба самые полезные?

— Если говорить о здоровых детях, то в день они могут съедать по 150—200 граммов хлеба. Можно давать и черный хлеб, но лучше серый или белый. Хлеб из ржаной муки иногда повышает кислотность и вызывает брожение. Важно, чтобы хлеб был не свежеиспеченный, как любят дети и взрослые: должно пройти два-три часа после того, как его достали из печи. Теплые хлеб или булка плохо перевариваются и бродят в кишечнике, вызывая повышенное газообразование, вздутие живота. Особенно вредна свежая сдоба. Сдобной булочкой ребенок может полакомиться раз в три дня. Блюда из макаронных изделий тоже желательно есть не чаще.

Признаки глютеновой непереносимости

  • Возникает неустойчивый стул или частый понос.
  • Ребенок плохо растет и набирает вес.
  • Появляются высыпания и кожный зуд.
  • Есть неврологические проявления: возбудимость или заторможенность.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ директор Киевского центра клинической иммунологии кандидат медицинских наук Олег Назар рассказал, какие признаки указывают на сбой в работе иммунной системы и как ее укрепить.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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