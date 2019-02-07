Чем кормить заболевшего ребенка и как восстановить пищеварение после антибиотиков, — врач

Прямая линия

Родители знают, как тяжело приучить малыша к полезной пище. Здоровая еда — часто несладкая, неострая, нежирная, приготовленная на пару или тушеная — не вызывает у детей аппетита. Но что делать, если у ребенка проблемы с пищеварением и ему нельзя есть все подряд? Какая диета нужна тем, кто плохо переваривает хлеб? Как справиться с последствиями лечения антибиотиками (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как важно не только грамотно подобрать лекарство, но и правильно его принимать)? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила детский гастроэнтеролог высшей категории, заведующая отделением соматических заболеваний у детей Киевской городской детской клинической больницы № 9 Татьяна Рубан.

«Организм здорового ребенка хорошо переносит антибиотик и после лечения восстанавливает баланс микрофлоры»

*— Здравствуйте, Татьяна Владимировна! Звонит Мария из Киева. У дочки (ей три годика) грипп осложнился пневмонией. Врач назначил антибиотик. Можно ли немного уменьшить дозу или сократить курс лечения? Я боюсь, что пострадают желудок, печень.

— Я не вправе отменять антибиотики. Не советую и вам корректировать лечение на свое усмотрение. Чтобы справиться с острым воспалением легких, врач нередко назначает сразу два вида антибиотиков и другие лекарства — отхаркивающие, снимающие спазмы.

Но если у ребенка были аллергические реакции, нарушившие баланс микрофлоры кишечника, или есть склонность к сгущению желчи либо спазмам желчного пузыря, то он хуже переносит антибиотики. Может ухудшиться состояние желчевыводящих путей, работа пищеварительного тракта. Тогда после лечения, чтобы восстановить микрофлору, можно принимать пробиотики, а затем поддержать печень гепатопротекторами.

Важно знать, что изначально здоровый ребенок антибиотик переносит хорошо и организм сам восстанавливает баланс микрофлоры. Но часто бывает, что после одного вида антибиотика, который не помог, нужен другой. И спустя пару недель после лечения возникают дискомфорт в животе, неустойчивый стул: кишечник, «пригруженный» антибиотиками, не справляется. Тогда лучше дать курс пробиотиков — препаратов, содержащих полезную флору.

*— Это «ФАКТЫ»? Беспокоит Юлия из Вижницы Черновицкой области. У моей полуторагодовалой дочки недавно сильно подскочила температура. Жаропонижающие сбивали ее всего на градус-полтора. Из-за сильной рвоты дочка отказывалась даже от воды, не говоря уже о молочной смеси. Как поить и кормить такого малыша?

— Когда у ребенка высокая температура, он интуитивно отказывается от еды — все силы уходят на борьбу с болезнью. Не заставляйте дитя есть против воли, чтобы не возникла рвота. При высокой температуре раздражается центр терморегуляции головного мозга, который находится рядом с рвотным центром.

Можно давать молочные смеси для более раннего возраста (там концентрация молочного белка меньше) или один-два дня подержать только на воде. Полезно чередовать простую питьевую воду с солевыми растворами, которые хорошо восполняют потерю жидкости.

Если температура немного упала и малышка просит кушать, можно немного ее покормить легкой пищей: детской молочной смесью, соответствующей возрасту, кашей на воде. Хорошо дать кисломолочные продукты — кефир, йогурт, творог (термически обработанный, а не свежий). Если любит мясо, то пусть съест паровую котлету или пару тефтелей. Нельзя давать сдобу, которая излишне нагружает пищеварительный тракт.

*— Антонина из Николаева. Когда я болела, мама всегда давала мне куриный бульон. Простуженный сын (он ходит во второй класс) напрочь отказывается от такого «лекарства», даже если хочет есть. Как его заставить?

— Оставьте эту затею. Дети часто отказываются от куриного бульона, хотя многие мамы и бабушки считают его полезным при простуде. Но из-за того, что бульон чересчур крепкий, острый, горячий, ребенок, особенно имеющий проблемы с желчевыводящей системой или поджелудочной железой, может его плохо переносить.

Если так уж хочется напоить больное дитя бульоном, то сварите его из индейки. Любой бульон нужно готовить на один раз и давать пить немного. Если ребенок отказывается, попробуйте добавить в бульон вареные картофель и морковь, перебить в блендере. Такой овощной суп-пюре дети едят охотнее.

Правила питания заболевшего ребенка Не заставлять есть!

Побольше поить: водой, солевым раствором, компотом.

Если есть аппетит, то давать легкую пищу, например, овощной суп-пюре.



«Грудничкам вместо сока лучше давать фруктовое пюре»

*— Меня зовут Татьяна, звоню из Чернигова. Сын, которому пять лет, часто болеет бронхитом и подолгу кашляет. Педиатр советует консультацию детского гастроэнтеролога. Зачем?

— У некоторых детей бронхит, а также бронхиальная астма связаны с рефлюксом — забросом содержимого желудка в пищевод, а иногда и трахею. Это происходит из-за анатомической слабости сфинктеров, что часто бывает у детей до трех, а нередко и до шести лет.

Вызвать рефлюкс может и массивный выброс желчи, связанный не с поступлением пищи, а с дискинезией желчевыводящих путей, или глистная инвазия. Также рефлюксом нередко страдают дети, которые стали школьниками. Они рано встают, переживают из-за уроков, мало отдыхают, много времени сидят за компьютером или телефоном. Нервное напряжение, стрессы ухудшают моторику желудка и работу желчного пузыря.

*— Это Ольга из Тернополя. У сына заподозрили бронхиальную астму, но после обследования выяснилось, что причина кашля — рефлюксная болезнь. Врач назначил лечение. Что еще поможет уменьшить проявления рефлюкса?

— В первую очередь нужно наладить режим: ребенок должен больше отдыхать, высыпаться, регулярно питаться. Есть следует понемногу, но часто, а ужинать часа за два до сна. Пища должна быть не горячей или холодной, а теплой. Если ребенок после ужина проголодался, а спать еще рано, то можно перекусить небольшим бутербродом или йогуртом. Но перекус должен быть не позже, чем за час до того, как ребенок отправится спать. Важно избегать шоколада, особенно вечером: он снижает тонус сфинктеров, усиливает отток желчи. Также нежелательно есть сдобу, особенно свежую.

— Сын любит жареное — картошку, отбивные…

— Жареные блюда, как и острые, исключаются. Полезна отварная, тушеная, запеченная еда. Если есть обострение, пищу, особенно мясо, лучше измельчить. Ребенку, который плохо пережевывает даже мелкие кусочки, можно приготовить паровые котлеты, тефтели или смешать отварной фарш с гарниром. Следите, чтобы ребенок ел не спеша и хорошо жевал, а не глотал кусками.

Спать следует так, чтобы голова была немного приподнята. Заниматься спортом, где требуется качать пресс и поднимать тяжести, запрещается: это повышает внутрибрюшное давление и может спровоцировать обострение рефлюксной болезни. Полезно плавание, при котором нагрузка на все мышцы равномерная. Рекомендуется вытягивать позвоночник: например, по 10—15 минут в день висеть на турнике. Иннервация сфинктеров идет от спинного мозга, а если есть искривление позвоночника, то нервные связи ухудшаются.

*— Могу я поговорить с доктором? Вас беспокоит Марина Федоровна из Киева. Моей внучке восемь месяцев, и невестка не дает ей никакие соки, только пюре. Но я сына с двух месяцев приучала пить яблочный сок. Почему сейчас нельзя?

— Сок — слишком концентрированный напиток, который резко действует на желудок, раздражает поджелудочную железу. Ферментная система малыша до года не готова переваривать такой «сильный» продукт.

— Также я заметила, что внучку не приучают к одному виду пищи, а сразу дают несколько новых овощей: картофель, кабачок, морковь и даже помидор.

— Помидоры — тяжелая пища, поэтому даже в супе-пюре они не нужны. Чтобы подготовить малыша к новой еде, полезно предварительно познакомить его со вкусом овощного отвара, приготовленного из картофеля и лука. Как первый прикорм в пюре можно положить картофель, лук и морковь. Состав постепенно расширяют: по очереди добавляют кабачок, цветную капусту, другие сезонные овощи.

*— Лариса из города Кривого Рога. В гостях у внука, которому шесть лет, была поражена тем, что в холодильнике много «детских» кетчупов и майонезов. Разве это еда для детей?

— Вы правы: это не детская еда. Любой кетчуп готовится из уваренных помидоров с добавлением вредных загустителей и консервантов, к тому же щедро сдобренных специями. Если ребенок так любит этот соус, то можно позволить изредка и немного после семи лет. А майонез, который достаточно жирный, содержит много вредных пищевых добавок, нужно исключить. Если хочется приправить чем-то макароны или кашу, то можно самому приготовить соус: взять оливковое масло и взбить его с зеленью.

Как уменьшить рефлюкс Есть часто, но небольшими порциями.

Тщательно пережевывать пищу.

После еды не ложиться полтора-два часа.

Спать так, чтобы голова и плечи были немного выше туловища.

Избегать шоколада, сдобы.

Делать упражнения для вытяжения позвоночника, по возможности плавать.



«Свежий теплый хлеб плохо переваривается и вызывает брожение в кишечнике»

*— Прямая линия? Вас беспокоит Евгения, киевлянка. В нашей семье все едят много хлеба, и сын, которому два годика, тоже любит вкусную горбушку, сладкую булочку. Но я замечаю, что после такой еды он становится беспокойным: у него вздувает животик, часто бывает понос. Педиатр посоветовала сдать анализ на глютеновую непереносимость. Что это за нарушение?

— В организме некоторых детей недостаточно ферментов, которые расщепляют наружную оболочку зерен — глютен. Возникает заболевание — глютеновая энтеропатия, или целиакия. Оно часто обусловлено генетически и может проявиться в разном возрасте, даже у грудничков после введения прикорма кашами. Причем глютен содержится только в пшенице, ячмене, овсе, а вот рис, кукуруза, гречка безопасны.

— Как самому понять, что малыш реагирует на глютен?

— Ребенок плохо ест, отстает в росте, хуже набирает вес. Стул становится водянистым, неустойчивым, иногда с кровянистыми прожилками. Ведь оболочки зерен, которые плохо переварились, начинают раздражать кишечник, ускорять прохождение содержимого, и вода не успевает всасываться. В кишечнике возникает вялотекущее хроническое воспаление, которое не дает сформироваться нормальной микрофлоре, ухудшает всасывание витаминов, микроэлементов. Из-за этого возникают неврологические симптомы — возбудимость или, наоборот, заторможенность. Также могут появляться высыпания на коже и ее зуд (атопический дерматит).

— Как лечить целиакию?

— Следует исключить пищу, содержащую глютен. А он иногда находится в продуктах, которые кажутся безопасными: в конфетах, различных соусах с добавлением муки, пиве.

Тем детям, у кого неяркие проявления целиакии (скорее всего, временная непереносимость глютена), иногда достаточно просто посидеть на диете. Она может быть длительной — до нескольких лет, но не жесткой: исключаются основные продукты — хлеб и блюда из муки (вареники, пельмени, блины, макароны), а также зерновые каши. Со временем организм начнет вырабатывать нужный фермент, и глютен будет хорошо расщепляться. Если остались еще вопросы, можете обратиться в наше отделение городской детской клинической больницы № 9 (улица Копыловская, 1/7). Телефон — (044) 468−31−44.

*— Вас беспокоит Наталия из Киева. У меня трое внуков — шести, восьми и десяти лет. Все «хлебные». Сколько выпечки можно есть в этом возрасте? Какие виды хлеба самые полезные?

— Если говорить о здоровых детях, то в день они могут съедать по 150—200 граммов хлеба. Можно давать и черный хлеб, но лучше серый или белый. Хлеб из ржаной муки иногда повышает кислотность и вызывает брожение. Важно, чтобы хлеб был не свежеиспеченный, как любят дети и взрослые: должно пройти два-три часа после того, как его достали из печи. Теплые хлеб или булка плохо перевариваются и бродят в кишечнике, вызывая повышенное газообразование, вздутие живота. Особенно вредна свежая сдоба. Сдобной булочкой ребенок может полакомиться раз в три дня. Блюда из макаронных изделий тоже желательно есть не чаще.

Признаки глютеновой непереносимости Возникает неустойчивый стул или частый понос.

Ребенок плохо растет и набирает вес.

Появляются высыпания и кожный зуд.

Есть неврологические проявления: возбудимость или заторможенность.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ директор Киевского центра клинической иммунологии кандидат медицинских наук Олег Назар рассказал, какие признаки указывают на сбой в работе иммунной системы и как ее укрепить.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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