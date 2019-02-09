Чтобы получить медицинскую помощь, больному гриппом нужно преувеличить свои симптомы?

Здоровье

Грипп наступает. Каждый день новые грозные сообщения. В Закарпатье эпидемический порог превышен на 21 процент, и в школах Ужгорода еще на неделю продлен карантин. В Киеве полностью закрыты 89 школ, а еще в 17 — некоторые классы, где заболели больше 20 процентов учеников.

С каждым днем опасная инфекция собирает новые жертвы. В Кировоградской области от гриппа умер уже второй человек. Во Львовской области вирус забрал жизнь мужчины, а затем от гриппозной пневмонии скончалась женщина. В Киеве от гриппа умер врач. В Чернигове не удалось спасти беременную женщину, а в Ривненской области погибла 16-летняя девушка.

Минздрав Украины объясняет: в большинстве случаев сыграло роль позднее обращение. Отчасти это так: пациенты уже знают, что доктор не придет по первому зову, поэтому лечатся сами. Но только ли их в этом вина? Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук профессор Ольга Голубовская еще до начала эпидемии начала бить тревогу: доступ к медицинской помощи очень ограничен.

Люди с температурой 39—40 градусов не могут идти в амбулаторию и ждать своей очереди, ведь им даже тяжело встать с постели.

Неслучайно Интернет предлагает «рецепты», как добиться приезда «скорой» при гриппе. Главная рекомендация — сильно преувеличить симптомы, чтобы они выглядели как угрожающие жизни. Конечно, это не выход. Но что делать, чтобы как можно поскорее получить медицинскую помощь? Вопрос остается открытым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство на основе какао можно приготовить дома.

Кроме того, для профилактики гриппа или ОРВИ следует употреблять больше специй и пряностей, а также есть чеснок и лук.

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