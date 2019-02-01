Здоровье

Помогут специи: врач рассказал, как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ

Для профилактики гриппа или ОРВИ следует употреблять больше специй и пряностей. Также медики рекомендуют есть чеснок и лук.

Такой совет во время прямой линией с читателями «ФАКТОВ» дал директор Киевского центра клинической иммунологии, главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Олег Назар.

«Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то щедрее приправляйте еду перцем, корицей, добавляйте гвоздику, имбирь. Полезны овощи со жгучим вкусом — чеснок, лук. Эти продукты содержат эфирные масла, раздражающие слизистую и улучшающие кровообращение», — советует Олег Назар.

По его словам, специи можно добавлять в блюда или в глинтвейн, а настоем гвоздики полезно полоскать горло. Для приготовления полоскания следует запарить стаканом кипятка два-три бутона гвоздики.

Уменьшит концентрацию возбудителей инфекции и окажет бактерицидное действие и установленные дома или в офисе аромалампы с эфирными маслами: розмариновым, апельсиновым, лимонным. К примеру, компоненты масла розмарина убивают микробы, сужают сосуды и повышают работоспособность, а цитрусовые масла улучшают внимательность и сообразительность. «Если нет аромалампы, то можно просто вдыхать запах масла или, добавив пару капель в стакан теплой воды, полоскать горло», — советует медик.

Полный текст прямой линии читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Какие признаки указывают на сбой в работе иммунной системы и как ее укрепить».

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