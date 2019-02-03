- 20:06 ДТП с пострадавшими под Львовом заблокировало трассу Киев-Чоп
- 19:39 Трамп заговорил о военном вмешательстве США в Венесуэле
- 19:38 Возможна новая катастрофа: в Керчи уничтожили часть дамбы хранилища отходов
- 19:16 Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство на основе какао можно приготовить дома
- 19:10 Синоптик порадовала украинцев теплым прогнозом на начало новой недели
- 18:41 В Днепре женщина родила 14 ребенка
- 18:15 Масштабный пожар в Киеве сняли с высоты: в сети показали впечатляющее видео
- 18:00 Выборы президента: Порошенко подал документы в ЦИК
- 17:56 «Шахтер» в Турции проиграл сербскому «Партизану»: видео голов
- 17:38 Скандал с игорными заведениями в Одессе получил продолжение
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство на основе какао можно приготовить дома
Какао позволяет справиться с кашлем лучше, чем другие средства, считает профессор Эйлин Морис из Университета Халла (Великобритания). Специалист рекомендует добавлять его в препараты против кашля.
Результаты испытания нового лекарства, созданного в Великобритании, будут опубликованы в ближайшие 12 месяцев. А сейчас специалисты сообщили, что у пациентов, принимавших препарат на основе какао, уже на второй день приступы кашля значительно уменьшились. Также больные сообщили, что улучшился сон, и им удалось выспаться.
Такой эффект ученые объясняют успокаивающими свойствами какао. Благодаря ему лекарство становится более вязким, лучше покрывает нервные окончания в горле, которые связаны с приступом кашля. Также в какао содержится теобромин — вещество, подавляющее кашлевой рефлекс. Большие дозы этого вещества очень опасны. Но какао-бобы и натуральный шоколад содержат теобромин в небольшом количестве. Однако есть много шоколада или чрезмерно увлекаться какао вредно для здоровья.
Читайте также: Как не пропустить пневмонию при гриппе и ОРВИ: отвечает врач-пульмонолог
Кстати, приготовить вкусное лекарство от кашля можно дома. Для этого понадобятся 200 миллилитров молока, один банан, одна-две чайные ложки какао-порошка. Банан следует размять до состояния кашицы и смешать с какао. Затем залить горячим молоком и тщательно размешать вилкой или взбить блендером. Пить готовый напиток надо теплым.
Можно воспользоваться и другим рецептом: 300 граммов сливочного масла, 300 граммов меда, стакан сахара, сто граммов какао. Растопить масло в кастрюле на маленьком огне, добавить мед, постоянно помешивая смесь. После получения однородной массы положить сахар. Когда он растворится, высыпать какао. Затем шоколадную массу следует остудить и поставить в холодильник. Она может храниться несколько месяцев. Можно принимать при кашле по столовой ложке три-четыре раза в день. Если обострился фарингит, ларингит, рекомендуется добавлять в молоко.
Напомним, ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» заместитель директора по вопросам педиатрии медицинской фирмы «Борис» Анна Горбань рассказала о лечении гриппа, ОРВИ и их осложнений у детей. Кроме того, мы публиковали советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, как отличить грипп от простуды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 748 мм