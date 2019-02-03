Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство на основе какао можно приготовить дома

Здоровье

Какао позволяет справиться с кашлем лучше, чем другие средства, считает профессор Эйлин Морис из Университета Халла (Великобритания). Специалист рекомендует добавлять его в препараты против кашля.

Результаты испытания нового лекарства, созданного в Великобритании, будут опубликованы в ближайшие 12 месяцев. А сейчас специалисты сообщили, что у пациентов, принимавших препарат на основе какао, уже на второй день приступы кашля значительно уменьшились. Также больные сообщили, что улучшился сон, и им удалось выспаться.

Такой эффект ученые объясняют успокаивающими свойствами какао. Благодаря ему лекарство становится более вязким, лучше покрывает нервные окончания в горле, которые связаны с приступом кашля. Также в какао содержится теобромин — вещество, подавляющее кашлевой рефлекс. Большие дозы этого вещества очень опасны. Но какао-бобы и натуральный шоколад содержат теобромин в небольшом количестве. Однако есть много шоколада или чрезмерно увлекаться какао вредно для здоровья.

Кстати, приготовить вкусное лекарство от кашля можно дома. Для этого понадобятся 200 миллилитров молока, один банан, одна-две чайные ложки какао-порошка. Банан следует размять до состояния кашицы и смешать с какао. Затем залить горячим молоком и тщательно размешать вилкой или взбить блендером. Пить готовый напиток надо теплым.

Можно воспользоваться и другим рецептом: 300 граммов сливочного масла, 300 граммов меда, стакан сахара, сто граммов какао. Растопить масло в кастрюле на маленьком огне, добавить мед, постоянно помешивая смесь. После получения однородной массы положить сахар. Когда он растворится, высыпать какао. Затем шоколадную массу следует остудить и поставить в холодильник. Она может храниться несколько месяцев. Можно принимать при кашле по столовой ложке три-четыре раза в день. Если обострился фарингит, ларингит, рекомендуется добавлять в молоко.

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