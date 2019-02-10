11 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит сосудистый хирург Александр Боркивец

Здоровье

— Хотя склонность к варикозному расширению вен передается по наследству, развивается болезнь под воздействием внешних факторов, — говорит сосудистый хирург высшей категории Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Александр Боркивец. — Выделить какой-то один трудно, ведь часто это совокупность факторов, среди которых нездоровая экология, неполноценное питание, чрезмерные физические нагрузки, вредные привычки. Начальные проявления варикоза нередко возникают в период интенсивного роста, когда в организме происходят гормональные изменения, или у женщин во время беременности. Часто расширенные вены мы видим у людей выше среднего роста, вес которых превышает норму.

Чтобы затормозить развитие варикоза, не следует засиживаться подолгу перед компьютером. Когда человек «зависает» неподвижно, икроножная мышца, которую еще называют вторым сердцем, не работает, и кровь застаивается в венах. Вредно сидеть, закинув ногу на ногу. Женщинам не стоит постоянно носить обувь на каблуках выше шести сантиметров. С осторожностью следует принимать гормональные противозачаточные таблетки.

Можно ли остановить развитие варикоза? Как предупредить осложнения варикозной болезни? Какие нагрузки показаны тем, кто перенес удаление расширенных вен? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 11 февраля, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит сосудистый хирург Александр Николаевич Боркивец. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 21 февраля

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