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Ученые выявили у женщин «синдром легкого поведения»
Социологи из Университета Эссекса (Великобритания) рассказали о феномене, который можно перевести как «синдром легкого поведения». Этот синдром, заявили ученые, свойствен определенному типу женщин, пишет MedDaily со ссылкой на Daily Mail.
Согласно этим данным, ученые нашли у женщин «синдром легкого поведения». Данным синдромом «страдают» женщины, чье половое созревание произошло с опозданием.
По словам ученых, позднее половое созревание может быть следствием индивидуальных особенностей в развитии женского организма. Кроме того, на него влияют внешние факторы — например, такие как родительское воспитание, школьная жизнь.
У женщин слишком позднее вхождение в половую жизнь, как оказалось, коррелирует с найденным «синдромом легкого поведения». Большинство женщин, чье половое созревание развивалось с опозданием по сравнению со сверстницами, рассказали в ходе опроса о «слишком частых» половых контактах.
«Позднее начало половой жизни повышает вероятность „случайной“ беременности и распущенных сексуальных отношений в будущем», — подчеркнули эксперты.
Медики напоминают, что с точки зрения физиологии позднее половое созревание фиксируется у девушек при не наступившей до 15 лет менструации. Подобную задержку могут вызывать наследственность (предрасположенность к позднему созреванию передается по женской семейной линии), гормональные нарушения, патологии развития органов репродуктивной системы, чрезмерные физические нагрузки, профессиональные занятия спортом, стресс, диета, тяжелые хронические заболевания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чаще всего проблемы у девочек со дня рождения до полового созревания связаны с воспалительными процессами и различными нарушениями менструальной функции.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
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