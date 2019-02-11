Здоровье

Признаки инсульта: что нужно об этом знать

Беда с 71-летней Ольгой Васильевной случилась прямо на глазах у внучки: женщина обмякла, начала падать. В это время лицо у нее перекосило, с одной стороны отнялись рука и нога. 20-летняя Настя быстро поняла, что это симптомы инсульта, и вызвала «скорую». Врачи приехали через 15 минут, сразу поставили диагноз и отвезли женщину в больницу.

— Уже пятый год мы применяем очень эффективный метод лечения инсульта — тромболизис, позволяющий растворить тромб, перекрывший сосуд, — говорит заведующая отделением неврологии столичной больницы № 6 Людмила Дубинина. — Благодаря этому методу Ольга Васильевна, перенесшая тяжелейший инсульт, уже на следующий день смогла двигать рукой и ногой, а затем к ней вернулась речь. Через 12 дней пациентку выписали домой. Но применить метод мы можем только если после появления первых признаков инсульта прошло не более 4,5 часа. За это время пациента должны доставить в клинику, где ему проводят компьютерную томографию. Процедуру выполняют только при ишемическом инсульте — внутривенно вводят специальный препарат.

Признаки инсульта, которые надо знать всем

Поначалу человек может жаловаться, что кружится голова, что «пьян без вина», есть двоение в глазах или видит нечетко.

Онемение и перекос лица, один уголок рта опущен.

Нарушены речь, память.

Нет чувствительности в конечностях с одной стороны — человек не может поднять руку, пошевелить ногой.

О том, как свести к минимуму последствия сосудистой катастрофы, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «Успеть за 4,5 часа: как в Киеве ставят на ноги пациентов после тяжелейших инсультов»

Также «ФАКТЫ» давали советы невролога, что нужно знать при подозрении на инсульт, пока не приедет «скорая».

Во время прямой линии «ФАКТОВ» Людмила Дубинина рассказала, как восстановиться после инсульта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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