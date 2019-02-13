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Стало известно, как оральные контрацептивы влияют на женский интеллект
Немецкие ученые из Университета имени Эрнста Морица Арндта заявили о том, что оральные контрацептивы «вмешиваются в процессы социального и эмоционального интеллекта» и нарушают привычные процессы обработки информации головным мозгом. Свои доводы о влиянии данного типа контрацептивов исследователи опубликовали в научном журнале Frontiers in Neuroscience, пишет MedDaily.
Специалисты утверждают: оральные контрацептивы влияют на способность женщин распознавать эмоции. В частности, женщины становятся менее способными распознавать невербальные сигналы, свидетельствующие о переживаниях, — например, начинают хуже интерпретировать выражения лиц у других людей.
В этом исследовании наблюдались 42 женщины, которые регулярно принимали оральные контрацептивы, и 53 женщины, не принимавшие такие препараты. Участницы проходили тесты на интеллектуальные способности. В частности, их просили идентифицировать разные человеческие эмоции.
Испытания показали: с распознаванием сильно выраженных эмоций женщины справлялись легко независимо от приема контрацептивов. Но при интерпретации более сложных выражений лица женщины, принимавшие оральные контрацептивы, справлялись с интеллектуальными тестами на 10% хуже. При этом наибольшие затруднения у них вызывали необходимость понимать базовые эмоции — грусть и счастье, и сложные эмоции — гордость и презрение.
Как заявили исследователи, подобное влияние оральных контрацептивов на женский интеллект «возможно, связано со способностью таблеток влиять на химические вещества, которые передают сообщения из мозга в другие части тела».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые выяснили, что кофе влияет на размер женской груди Ученые из Лундского университета (Швеция) провели исследование с участием 300 женщин, употребляющих кофе и выяснили, что бодрящий напиток понижает выработку гормона эстрогена. Это, по их мнению, свидетельствует, что размер груди у женщин может быть связан с любовью к кофе.
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