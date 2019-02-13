Наука и технологии

В Швейцарии показали уникального робота, который умеет кататься на коньках (видео)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе был представлен Skaterbot — четвероногий робот, разработанный в Швейцарской высшей технической школе (Цюрих). Вместо колес, на которых передвигаются уже известные шагоходы, Скейтерботу приделали коньки, пишет National Geographic.

Когда робот сделал первые движения на льду, один из зрителей воскликнул: «Я начинал точно так же!»

Skaterbot способен адаптироваться к поверхности и, таким образом, учиться передвигаться по ней самостоятельно.

На видео видно, что ноги разработки двигаются попеременно то вправо, то влево, что позволяет ей продолжать движение по скользкому покрытию. За несколько часов тренировки Skaterbot выработал походку, при которой его ноги постоянно поворачивают вправо и влево, создавая волнообразные движения.

Помимо коньков Skaterbot умеет адаптироваться к разным форматам конструкции — инженеры уже научили его передвигаться на шагающем шасси, а также на гусеницах.

Напомним, что Швейцарский федеральный технологический институт представил новую версию четвероногих роботов ANYmal — устройство научили двигаться быстрее, чем когда-либо, и не давать сбить себя с ног.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британский инженер Мэтт Дентон создал самого большого в мире шестиногого ездового робота. Робот весит почти две тонны, а размеры его составляют 2,8 метра в высоту и 5 метров в ширину. Дентон с детства был фанатом фильмов серии «Звездные войны», которые вдохновляли его на творчество. Детские мечты 45-летнего Мэтта осуществились: он сотрудничал со съемочной командой фильма «Звездные войны: Пробуждение силы», разрабатывая робота BB8.

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