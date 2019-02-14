Прямая линия

Как подготовиться к беременности и что делать при бесплодии: отвечает акушер-гинеколог

Звучит свадебный марш — мужчина и женщина создали семью. Гости желают паре всяческих благ, а главное — наследников. Но проходит год, за ним другой, а детишек нет. Почему? Какие виды бесплодия встречаются чаще всего? Правда ли, что полной женщине труднее забеременеть? Как подготовиться к беременности? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила старший научный сотрудник отделения реабилитации репродуктивной функции женщин Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой НАМН Украины кандидат медицинских наук Ирина Баранецкая.

«Пациентка могла даже не заметить воспаление, которое перенесла в юности, а оно привело к непроходимости маточных труб»

*— Здравствуйте, Ирина Александровна! Звонит Татьяна из Белой Церкви Киевской области. Мне 32, замужем два года, но детей нет. Гинеколог после обследования развела руками: все более-менее нормально. В чем может быть причина?

— Диагноз бесплодие ставится супружеской паре уже после года семейной жизни. Чтобы выяснить причину, обследовать нужно не только жену, но и мужа: случаи мужского бесплодия нередки.

— Муж полностью здоров.

— Тогда углубленно обследоваться нужно вам. Препятствовать наступлению беременности могут разные факторы: гормональный дисбаланс, проблемы с трубами или маткой. Бывает иммунологический вид бесплодия. Часто видим два, а то и три вида нарушений вместе.

Важно психоэмоциональное состояние. Если женщина много нервничает, не ладит с мужчиной, зациклена на том, что нужно непременно забеременеть, то зачатие может не наступать.

*— Вас беспокоит Виктория из Чернигова, 37 лет. В браке пять лет, мужу 54 года (у него есть дочь от первого брака). Врач говорит, что беременность невозможна из-за низкого уровня АМГ (антимюллеров гормон). Что делать?

— Этот гормон отображает резервный запас яичников: сколько потенциально способных к оплодотворению яйцеклеток есть в организме. У вас показатель низкий, поэтому забеременеть трудно. Думаю, лучше взять донорскую яйцеклетку и оплодотворить ее спермой мужа.

— Сестра согласна дать свою яйцеклетку, но боится, сможет ли сама после этого родить?

— Почему нет? Главное, чтобы женщина-донор находилась в детородном возрасте, была здорова, обследована на инфекции.

*— Меня зовут Екатерина, 31 год, звоню из города Никополь. Мечтаю родить ребеночка, но пока забеременеть не удается. Обследование показало непроходимость маточных труб (одна полностью, а другая частично). Мама говорит, что трубы продувают. Это так?

— Продувание — уже вчерашний день. Если в трубах возникли изменения, то нагнетание воздуха может навредить: стенка трубы расширится и порвется. Сейчас для диагностики используют лапароскопию: в матку вводят контрастное вещество, а через маленькие проколы в животе — миниатюрную видеокамеру, инструменты. Обнаружив спайку, можно сразу ее убрать. Труба выпрямляется и проходимость восстанавливается.

Но одна патология часто влечет за собой другую. Спаек бывает настолько много, что они замуровывают яичники, которые оказываются в «рубашке». Пока мы ее не «расстегнем» и освобожденный яичник не начнет нормально функционировать, беременность не наступит.

— Почему возникает непроходимость труб?

— Часто из-за острого гнойного воспаления в органах малого таза. Симптомы заболевания нельзя пропустить: повышается температура, возникают резкие боли внизу живота. Чтобы не образовались спайки, закрывающие трубы, лечить такое воспаление нужно в стационаре, применяя антибиотики.

Также к непроходимости труб могут привести инфекции, передающиеся половым путем (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея). Они часто протекают без симптомов, и женщина даже не подозревает, что заразилась, а микробы потихоньку «заплетают» трубы. Еще одна причина — воспаление в смежных органах: аппендиксе, кишечнике. На состоянии труб сказывается и гормональный дисбаланс, возникающий при заболеваниях матки или яичников.

Виды бесплодия Гормональное.

Трубное.

Маточное.

Иммунологическое.

Мужское.

«При чрезмерной полноте нужно проверить гормональный баланс»

*— Это Лилия из города Черкассы. Замужем четыре года, но детей пока нет. Гинеколог говорит, что причина в моей полноте: я вешу больше 120 килограммов. Это так?

— Не совсем. Обычно к полноте присоединяются еще гормональные или обменные нарушения, которые препятствуют зачатию. Если женщина полная, но здорова, то может стать мамой. Мы нередко видим, как рожают детишек пациентки, вес которых достигает 130 или 150 килограммов.

Полной женщиной должна заниматься команда специалистов: гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог или диетолог, психолог. Диетолог расписывает режим питания, рекомендует перечень полезных продуктов. Психолог выясняет психологическую подоплеку, часто провоцирующую полноту.

— К вам нужно брать направление?

— Не обязательно. В женскую консультацию (она находится по адресу: г. Киев, улица Платона Майбороды, 8) может прийти любая женщина. Чтобы уточнить время приема, перезвоните в регистратуру по телефону: (044) 483−62−43. Больше подробностей можно узнать на нашем сайте: http://ipag-kiev.org.ua.

*— Лариса из Скадовска Херсонской области. Случилось так, что замуж я вышла поздно — в 38 лет. Сейчас мне 43 (мужу 49). Забеременеть не удается. Дело в возрасте?

— Однозначно сказать, что «виноват» возраст, нельзя. Но с годами уменьшается резерв яичников, нарастает гормональный дисбаланс, женщина приобретает «букет» сопутствующих недугов. Причем страдают не только половые, но и другие органы: легкие, почки, сердце. Это затрудняет зачатие, осложняет вынашивание ребенка, его рождение. У зрелых женщин уменьшается эластичность тканей, и малыш в родах может травмироваться. Повреждаются и родовые пути роженицы.

— Что делать, если мне не удастся забеременеть самостоятельно?

— Можно пройти процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Сейчас эти технологии бурно развиваются. Возможно использование донорской яйцеклетки или создание одной, но из материалов двух женщин. Это кажется фантастикой, однако есть случаи, когда жидкая часть клетки (цитоплазма) остается материнская, а ядро меняется на более молодое — от здоровой женщины-донора. Ребенок получает гены трех родителей. В Великобритании, кстати, в свидетельстве о его рождении записывают двух мам и папу.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Ольга из города Ромны Сумской области. Недавно вышла замуж, но детей пока не хочу — нужно доучиться, встать на ноги. Когда лучше планировать рождение первенца?

— Сколько вам лет?

— Будет 23, а мужу — уже 27.

— Первого ребенка лучше родить до 25—28 лет. Чем моложе женщина, тем она здоровее. У нее более эластичные ткани, и ей легче рожать. Для женщины идеально жить, как наши бабушки: забеременела, родила, выкормила грудью, а затем все сначала со вторым, третьим ребенком. Беременность и роды — замечательная профилактика рака яичников и молочных желез.

Но увы… Многие женщины откладывают рождение ребенка «на потом», не подозревая, что в зрелом возрасте рассчитывать на качественную яйцеклетку сложно. Закладка яйцеклеток происходит еще до рождения (у мужчин, кстати, сперма обновляется каждые 72 часа). Девочка взрослеет, превращается в девушку, женщину, и на ее женском здоровье отображается множество часто очень неблагоприятных факторов. Это плохая экология, вредная пища, инфекции и заболевания, курение или злоупотребление алкоголем. О каком здоровом ребенке может идти речь?

*— Прямая линия? Звонит Инесса из Бердянска. Мне 38 лет, и уже три года я безуспешно пытаюсь забеременеть. Какое обследование нужно пройти?

— План обследования составит ваш гинеколог. Лучше сразу обращаться в специализированное учреждение, где врачи целенаправленно занимаются диагностикой и лечением бесплодия.

— А что является обязательным?

— Для начала нужно сдать анализы, в том числе на инфекции, проверить маточные трубы. В течение месяца следует измерять температуру в прямой кишке (она называется базальная) и записывать результаты, чтобы определить возможную овуляцию. Важно обследовать мужа: он должен сделать исследование спермы (спермограмму).

Что нужно делать при бесплодии Сдать анализы на инфекции.

Проверить маточные трубы.

Создать график овуляции.

Мужчине — сделать спермограмму.



«Заражение беременной вирусом краснухи приводит к выкидышу или появлению на свет младенца с врожденной аномалией»

*— Антонина из города Вознесенск Николаевской области. Замужем уже семь лет, но детей нет. Проверялись с мужем в Николаеве, Одессе — ничего не нашли. Врач предположил, что причина в иммунитете. Так бывает?

— Да, но редко. Иммунологическое бесплодие — тема мало изученная и бесконечная, как космос. При любой беременности организм женщины встречается с чужеродным телом, и мудрая природа предусмотрела на время вынашивания малыша подавление материнского иммунитета (иммуносупрессию). Это помогает организму будущей мамы не отторгнуть собственного ребенка.

Но беременность может не наступать, если иммунная система чересчур мощная: благодаря антителам слизистая канала шейки матки разрушает сперматозоиды: они не доходят до конечной точки. Бывает, что образовалась оплодотворенная яйцеклетка (зигота), а агрессивный иммунитет не дает ей погрузиться в толщу матки.

*— Это «ФАКТЫ»? Марьяна из Полтавы. Замуж вышла три года назад, а сейчас мы планируем рождение ребенка. Врач назначила анализы, но меня удивило, что среди них не было исследования на краснуху. Знаю, что эта инфекция опасна в период беременности. Нужно ли мне провериться?

— Обязательно! Если беременная заболеет краснухой, то резко повысится угроза выкидыша или рождения больного ребенка. Поэтому мы часто рекомендуем пациентке, которая мечтает о здоровом малыше, сдать анализы не только на краснуху, но и гепатиты В и С, токсоплазмоз, герпес, цитомегаловирус — инфекции, которые входят в группу TORCH. Если инфекция обнаружена, то лучше от нее избавиться до беременности или загодя предупредить обострение. Во время вынашивания ребенка лекарства, разрешенные к применению, действуют менее эффективно, к тому же могут навредить малышу.

— Что делать, если анализ покажет, что я не болела краснухой?

— Привиться, а через три месяца после вакцинации можно планировать зачатие.

*— Вас беспокоит Валентина Матвеевна из города Хмельницкий. Невестка забеременела, и гинеколог назначил фолиевую кислоту. Не навредит ли это ребеночку?

— Наоборот, если женщина будет принимать фолиевую кислоту в первые три месяца беременности, то предупредит возможную аномалию развития позвоночника у ребенка. Более того, препарат рекомендуется принимать еще за три месяца до предполагаемой беременности, особенно если у женщины раньше были выкидыши. Доказано: это иногда происходит из-за обусловленного генетически нарушения обмена фолиевой кислоты в организме.

*— Звонит Вероника из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мы с мужем поженились сразу после окончания университета. Прошло три года, и хотя мы оба здоровы, детей у нас нет. В чем причина?

— Это можно сказать только после углубленного обследования. Иногда беременность не наступает, если женщина внушаема, мнительная, склонна переживать по любому поводу. Когда она начинает думать только о беременности, организм блокирует овуляцию. А неудача с зачатием со временем приводит к паническим атакам или депрессии.

— Что делать?

— Для начала попробуйте отвлечься от проблемы и переключиться: съездите с мужем в отпуск, расслабьтесь. Желательно встретиться с психологом или даже с психотерапевтом, попринимать успокоительные лекарства.

Как подготовиться к беременности Обследоваться женщине и мужчине.

Провериться на инфекции, и если они обнаружены — пролечить.

Женщине сдать анализ на краснуху, а при необходимости сделать прививку.

Если есть хроническое заболевание, проконсультироваться у лечащего врача.

Женщине за три месяца до планируемого зачатия начать принимать препарат фолиевой кислоты.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на наступление беременности и развитие ребенка влияет работа щитовидной железы. Кроме того, ряд проведенных на Западе исследований выявили опасное ухудшение качества сперматозоидов у мужчин, которое вызвано вредными выбросами и нездоровой пищей.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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