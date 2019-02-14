Житейские истории

Марина Остапенко из Кривого Рога даже не догадывалась, что у нее есть братья и сестры. Девушка была уверена, что она единственный ребенок в семье. Все изменила неожиданная встреча с незнакомкой, похожей на нее как две капли воды. Марина встретила ее в салоне красоты, где работала стилистом. Уходя, Наталья (так звали загадочную клиентку) оставила Марине номер своего телефона. Но девушки больше не встретились — бумажка, на которой был записан номер, потерялась. Тем не менее Марина, которой не давала покоя эта встреча, решила разыскать Наталью и выяснить, кем она ей приходится.

— Эта встреча в салоне стала для меня настоящим потрясением, — признается Марина Остапенко. — Клиентка была очень на меня похожа, буквально одно лицо. Только волосы у нее были покрашены в темный цвет. Девушка тоже удивилась — такое поразительное сходство! Я спросила, есть ли у нее родимые пятна. «Да, — сказала Наталья. — На правой груди». И у меня было точно такое же. Я попросила у нее номер телефона. Хотела рассказать об этой встрече родителям и после этого перезвонить Наташе.

В тот же вечер я рассказала обо всем маме с папой. Родители удивились, но ничего нового мне тогда не сообщили. Мама отшутилась: «Да все девочки похожи. Может, ты ошиблась?» Тем не менее я чувствовала, что здесь что-то не так. Не бывает таких совпадений. Хотела перезвонить Наташе, но обнаружила, что забыла листочек с ее номером телефона на работе. А когда утром пришла в салон, оказалось, что эту бумажку выбросила уборщица. Так связь с Наташей прервалась. Больше она в салоне не появлялась.

У меня не шла из головы наша встреча. Я вспомнила, как давно, когда мне было 17 лет, двоюродная сестра сказала, что я не родная. Мол, в детстве меня удочерили. Родители тогда заверили, что это неправда. Я и сама не могла поверить в такое. У меня было счастливое детство, мама с папой очень меня любили, баловали. Роднее людей, чем они, у меня нет и не будет. Но после встречи с Наташей я почему-то вспомнила слова двоюродной сестры. А вдруг я все-таки чего-то не знаю?



* Однажды увидев эту женщину, Марина поразилась сходству с незнакомкой

Марина узнала правду только через несколько лет.

— Это произошло вскоре после смерти мамы, — продолжает Марина. — Я призналась папе, что боюсь его потерять. И тут он произнес: «Дочка, мы с мамой давно хотели кое-что тебе рассказать». Папа дал мне листочек, на котором было написано: «Качал Марина Сергеевна. Родители: Качал Сергей Сергеевич и Качал Любовь Ивановна». Оказалось, Качал Марина Сергеевна — это я. Родители действительно меня удочерили. Взяли из детдома, когда мне было три годика. Так я узнала, что мои биологические родители — некие Любовь и Сергей Качал. Я тут же подумала о похожей на меня как две капли воды Наташе. А если это была моя родственница?

— Я сам предложил Марине найти своих родных, — говорит 59-летний отец Марины Виктор Недокус. — Ведь это ее родная кровь. Что, если у нее действительно есть братья и сестры, которые даже не догадываются о ее существовании? А биологические родители? Мы же не знали, по какой причине женщина, которая родила Марину, отказалась от нее. В жизни всякое бывает. Да мне и самому хотелось увидеть эту женщину и поблагодарить за то, что родила нашего ангелочка.

Вспоминая о том, как они с женой удочерили Марину, Виктор Недокус говорит:

— Это не мы ее выбрали, а она нас. Мы с Ларисой не могли иметь детей и решили взять ребенка из детдома. Помню, пришли посмотреть на девочку, которую нам предлагали. Сидели и ждали заведующую детдомом. Тут как раз в комнату, где мы находились, завели группу детей. Одна девочка из этой группы подошла к нам, стала рядом и ни на шаг не отходила. Стояла, смотрела на нас и как будто хотела что-то сказать. Уже вся ее группа поднялась на второй этаж, ее зовут, а она ни с места. Начала пятиться назад, а сама не отрывала от нас взгляд. В тот момент я подумал: это будет моя дочка. Сердце подсказывало, что мы должны взять именно ее.

Так в нашей семье появилась Мариночка. А позже жена случайно узнала, что в этом же детдоме находился и ее младший братик. Мы захотели забрать и его. Но, когда приехали оформлять документы, нам сообщили, что этого ребенка кто-то усыновил.

— После разговора с папой мне и самой захотелось узнать, есть ли у меня родственники и кто они, — вспоминает Марина. — Поэтому решила обратиться к журналистам.

Журналисты программы «Говорит Украина» взялись помочь Марине.

— Мы начали с поиска биологического отца Марины, поскольку мать могла поменять фамилию, — рассказала «ФАКТАМ» журналист продакшн IVORY films (снимает социальное ток-шоу «Говорит Украина» для канала «Украина») Людмила Хромченкова. — Обратились в детдом, откуда Марину забрали ее родители. Там нам показали отказ биологической матери Марины от ребенка. В документе было сказано, что Качал Любовь Ивановна оставляет ребенка в детдоме из-за тяжелого материального положения. Женщина написала, что замужем. Но с мужем не проживает. А в самом детдоме нам сказали, что Марина у этой женщины пятая. Где четверо старших детей, никто не знал.

В этом же документе было указано место жительства женщины: Петропавловка Днепропетровской области. Мы поехали туда, но дом, где была зарегистрирована Любовь Ивановна, судя по всему, давно пустует. Соседи помочь нам не смогли. Любовь Ивановну вспомнили только в местном доме культуры, где она когда-то работала. Там нам сообщили, что она давно уехала из поселка, а куда, никто не знал.

Мы продолжили поиски. Поехали в село, где родилась эта женщина. Но местные только разводили руками: мол, ничего о такой не слышали. Кто-то сказал, что люди с фамилией Качал вроде бы живут в соседнем селе. Оказалось, там живут родственники Любови Ивановны. Бывшая свекровь этой женщины Мария Кирилловна тоже жила неподалеку.

Мария Кирилловна совсем старенькая, но свою невестку Любу вспомнила. Рассказала, как в 1979 году ее сын привел эту женщину в их семью, но жизнь у молодоженов не сложилась. Люба, дескать, начала пропадать без объяснения причин. В дни таких загулов соседи видели ее в компании двух медиков, с которыми она развлекалась. Потом Люба забеременела. По словам Марии Кирилловны, Люба и сама не могла сказать, от кого ребенок. Но в браке с сыном Марии Кирилловны у нее родились двое детей: Наташа и Вова. Вскоре после рождения Вовы сына Марии Кирилловны посадили в тюрьму. Люба уехала в соседнее село к некоему Сергею, от которого потом родила еще нескольких детей. А Вову и Наташу Мария Кирилловна забрала себе. Старушка говорит, что, как могла, заботилась о них, но из-за слабого здоровья часто попадала в больницу. В результате Наташу забрала ее родственница, а Вова оказался в интернате. Что касается Любы, то следующих троих детей она тоже не воспитывала — от всех отказалась. Самая младшая из этих троих детей, судя по всему, и была Марина, которая обратилась на нашу программу.

С помощью Марии Кирилловны журналистам программы «Говорит Украина» удалось разыскать ее внука Вову — старшего брата Марины.

— Вове 36 лет, — говорит Людмила Хромченкова. — Живет сам, своей семьи пока нет. В селе о нем отзывались как о порядочном трудолюбивом парне. Познакомившись с ним, мы поняли, что так и есть. Свою родную маму он не помнил. Знал только, что она его бросила.

— В сознательном возрасте я мать ни разу не видел, — рассказал о себе Владимир. — Знаю о ней только то, что она любила погулять, что уехала, когда мне был годик. И что потом она еще родила детей, от которых тоже отказалась. Я рос в детдоме. Какое-то время был с бабушкой, но потом ее забрали в больницу. Наташу, мою старшую сестру, забрала тетка. Сказала, что за девочкой присмотрит, а с пацаном, мол, слишком много забот. Одним словом, я оказался в интернате. Там было, мягко говоря, несладко. Я сначала мечтал, чтобы мама вернулась или меня забрали. А потом понял, что не смог бы назвать эту женщину мамой. И что я ей не нужен.

Еще подростком понял, что могу рассчитывать только на себя. Я не боюсь никакой работы: и строителем был, и слесарем, и шиномонтажником, и огороды обрабатывал… Честно говоря, даже не надеялся, что кто-то из братьев и сестер будет меня искать. И очень удивился, когда на меня вышли журналисты.

Владимир был первый, с кем Марина встретилась в студии программы «Говорит Украина». Ради такого события в Киев приехала и старенькая Мария Кирилловна.

Ни Володя, ни Марина в тот момент еще не знали, что в соседнем районе той же Днепропетровской области живут их родные брат и сестра Ваня и Юля. Обоих мать бросила, как только родила. Ваню и Юлю воспитывали их тетя и дядя. Мать все это время жила неподалеку, но была для них «просто родственницей».

— Все это время Люба жила рядом, — говорит 33-летний Иван. — Но она нас с Юлей не воспитывала.

— Мы сначала и не догадывались, что это наша мать, — вспоминает 31-летняя Юля. — Потом она как-то напилась и сама об этом сказала. Это произошло, когда она пришла к нам в гости. Она была пьяная. Подошла ко мне и сказала: «Ты не тех матерью и отцом называешь». Помню, я расплакалась и убежала от нее. А потом папа (который на самом деле мой дядя) признался, что Люба — наша с Ваней мать, что у нее много детей, но никто не знает, что с ними. Я побаивалась эту женщину. Когда она выпивала, вела себя неадекватно. Один раз пришла к нам и чуть не убила меня в туалете. Позже говорила: «Лучше бы я задушила тебя подушкой».

Все это, конечно, в прошлом. Сейчас и у меня, и у Вани есть свои семьи, дети. С Любой мы видимся редко. Если встречаемся, то просто здороваемся, как знакомые.

Иван и Юля, приехав в студию, познакомились с Мариной и Вовой. Братья и сестры обнаружили, что очень друг на друга похожи. В тот день Марина узнала правду и о загадочной женщине, которая приходила к ней в салон. Оказалось, это была самая старшая ее сестра — Наташа. Та самая, которая в детстве росла вместе с Вовой.



* Марина, Владимир, Юля и Иван (слева направо) впервые встретились в телестудии канала «Украина» и с тех пор общаются. Фото телеканала «Украина»

— Но встретиться еще раз нам было не суждено, — вздыхает Марина. — Оказалось, Наташа несколько лет назад умерла. Это произошло вскоре после нашей случайной встречи. По словам Вовы, у нее осталось двое маленьких детей. Наташа очень хотела найти своих братьев и сестер, но не успела.

— Наташа действительно мечтала их разыскать, — продолжает Вова. — А вот маму видеть не хотела. Она запомнила, как в детстве над ней издевался мамин очередной мужчина. Он ее бил, царапал ей горло ложкой. Это было до того, как Наташу забрала бабушка. Сейчас братья и сестры нашли друг друга. Жаль, что Наташа не дожила до этого дня.

В тот же день братья и сестры встретились со своей биологической матерью Любовью Качал. Едва увидев женщину, Марина Остапенко обняла ее и, расплакавшись, поблагодарила. То же самое сделал отец Марины Виктор. Сама Любовь встрече с детьми, казалось, не очень удивилась. Хотя взрослых Марину и Вову видела впервые. На вопрос, почему бросала всех своих детей, женщина пожала плечами:

— Жить негде было. Куда мне их забирать? Поэтому приезжали люди из райисполкома и забирали их. Так получалось у меня. Всего детей у меня семеро: Наташа, Вова, Марина, Ваня, Юля, Галя и Вита. Где Галя и Вита, не знаю. Их забрали, и больше я о них не слышала.

На вопрос о том, почему не искала детей, Любовь Качал сказала:

— Как бы я могла их найти? Я была бы не против. Но ничего не могла сделать.

Новость о смерти своей старшей дочки женщина приняла спокойно:

— Я помню, у нее порок сердца был. А сколько ей было лет?

— После этой встречи у меня остались смешанные чувства, — говорит Марина. — С одной стороны, я рада, что узнала правду о своих родных. Но не понимаю и, наверное, никогда не пойму эту женщину. Люба в студии сказала, что у нее семеро детей. Но на самом деле больше. Помните, папа говорил, что в детдоме был мой младший братик? Люба потом призналась, что действительно был еще один сын. Где он, она, конечно же, не знает. Но я бы так хотела его найти. Может, он прочитает «ФАКТЫ», увидит наши фотографии и даст о себе знать? Ведь мы все внешне очень похожи.

А еще есть девочки Галя и Вита, которых мы не нашли. То есть у Любы как минимум восемь детей.

— Вы общаетесь с Любовью после программы?

— Да. Иногда она мне звонит, мы разговариваем. Люба даже не помнит, когда я родилась. Говорила, что в мае, а на самом деле в апреле. Еще уверяла, что якобы отдала меня в детдом всего на год. Мол, потом приехала за мной, но меня там уже не было. Не думаю, что это правда. Но я никого не осуждаю. В конце концов папа прав — она подарила мне жизнь, и я ей за это благодарна. Просто не могу назвать ее родной. Недавно она спросила, почему не называю ее мамой. Я честно ответила, что не могу. Свою маму я уже похоронила.

— О своем биологическом отце вы что-то узнали?

— Да. Сергей давно умер. Говорят, спился. На самом деле для меня в этой истории главное то, что я нашла братьев и сестру. Мы общаемся. Я часто звоню и Вове, и Ване. Вова сейчас переехал к Ване в село. Ваня помог ему с работой. Так что они видятся очень часто. А я поеду к ним в апреле на день рождения Ваниного ребенка, которому исполнится годик. Хочу приехать вместе со своим сыном Давидушкой. Это чудо, что спустя столько лет мы нашли друг друга. Конечно, несмотря на внешнее сходство, мы очень разные. Например, Вова в его 36 лет для меня скорее младший брат, чем старший. С Юлей нам тоже бывает сложно друг друга понять. Это и неудивительно: мы выросли в разных условиях. Понятно, что у каждого своя жизнь. И кто знает, как будет дальше. Но постараемся держаться вместе.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жительнице Одессы Ольге Подусовой, усыновившей 11 детей. Недавно многодетной семье подарили трехэтажный дом.

Кроме того, мы писали о разлученных в детстве и выросших в разных странах сестрах-украинках, которые нашли друг друга и встретились в США. Не менее невероятная история произошла с дружившими в течение 60 лет американцами: они неожиданно выяснили, что приходятся друг другу братьями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter