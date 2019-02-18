Врачи назвали средство, которое спасет офисных работников от вреда долгого сидения

Здоровье

Специалисты из медицинского центра Колумбийского университета (США) заявили о том, что согласно данным нового исследования, людям, ведущим сидячий образ жизни из-за работы, необходима ежедневная 30-минутная нагрузка. По словам ученых, активность в таком объеме спасает от вредного влияния на организм долгого сидения на стуле. Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Epidemiology, пишет «Медикфорум».

«Большинство современных жителей развитых стран не имеют достаточной физической активности, но даже не слишком значительная физическая нагрузка позволяет снять вредное влияние от малоподвижности. Всего 30 минут умеренной физической активности в день могут противодействовать целому дню сидения», — заявили авторы работы.

Ученые проводили эксперимент, в котором участвовали 8 тысяч человек в возрасте от 45 лет, носившие на себе мониторы активности. Специалисты соотнесли показатели датчиков физической активности с параметрами работы сердечно-сосудистой системы и активности метаболизма. Таким образом было установлено: люди, в жизни которых присутствовала ежедневная физическая активность в объеме минимум 30 минут, полностью освобождались от вредного эффекта сидячей работы.

Предварительные научные исследования показали, что существует связь между образом жизни с долгим сидением в течение дня и преждевременной смертью из-за болезней сердца, инсультов, диабета второго типа, гипертонии, болезней мозга и легких. Если люди уделяют физическим нагрузкам хотя бы 7,5 часов в неделю, то риск смертности уменьшается на 20%, заявляли при этом ученые.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США ученые установили, что что «омолаживающим лекарством» для стареющего головного мозга может быть гормон остеокальцин, способствующий улучшению памяти.

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