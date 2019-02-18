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Происшествия

Подрыв при разминировании схрона боевиков на Донбассе: появилась свежая информация о пострадавших

14:53 18 февраля 2019   61
больничная палата
Инф. «ФАКТОВ»

Полицейские, которые подорвались 16 февраля в ходе разминирования схрона в нежилом здании в селе Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

У пострадавших — многочисленные минно-взрывные ранения. 27-летнему Александру осколки изрешетили руки, ноги и живот. У 32-летнего Богдана серьезно повреждены глаза. В тяжелом состоянии молодой раненый — ​​21-летний Владислав.

Накануне их железной дорогой и вертолетом доставили в Днепр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 февраля во время проведения идентификации взрывоопасных предметов в результате взрыва были ранены трое порлицейских и погиб начальник караула 75 государственной пожарно-спасательной части (г. Новогродовка) капитан службы гражданской защиты Моргун Олег Анатольевич.

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