Нам удалось создать широкую проукраинскую международную коалицию, — Порошенко

Политика

Президент Петр Порошенко, который выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок, в ходе своей поездки в Ивано-Франковскую область, заявил, что у Украины появилось очень много сторонников и помощников на международной арене, которые поддерживают нашу страну в борьбе против российского агрессора.

«За эти годы нам удалось создать широкую проукраинскую международную коалицию, которая все активнее помогает Украине. Уже не стоит вопрос поставки нам оружия, уже наши ребята обеспечены оружием XXI века, что значительно повышает эффективность наших действий», — заявил президент.

Глава государства также отметил, что Украина продолжает вести борьбу на всех политических фронтах.

«Внутри страны — это проведение демократических реформ. На международной арене — это прежде всего обеспечение поддержки Украины в нашей борьбе против российской агрессии», — отметил гарант.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы освобождения украинских моряков, захваченных Россией вблизи Керченского пролива.

Президент также заявил, что международные партнеры Украины согласовали так называемый «азовский пакет» санкций против России и с началом новой рабочей недели он будет принят. ЕС может расширить из-за инцидента близ Керченского пролива санкционный список РФ еще на восемь фамилий.

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