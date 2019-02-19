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Ветерану АТО выписали штраф за чужое правонарушение: как такое возможно
Необычная ситуация произошла недавно с ветераном АТО из Киева Алексеем Т. По почте он получил «постановление о совершении правонарушения», которого не совершал.
— В постановлении говорится о том, что я будто бы будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в Борисполе, вызвал «скорую», а потом отказался от госпитализации, — рассказал «ФАКТАМ» Алексей. — Якобы при этом я хулиганил и всех оскорблял. За это мне выписали штраф, который необходимо оплатить в определенный срок.
В постановлении указаны дата и время. Самое интересное, что в то самое время, когда я будто бы хулиганил в Борисполе, я находился в районе аэропорта «Жуляны». Я работаю водителем и уж точно никак не мог находиться одновременно в Киеве и в области, да еще и в пьяном виде. То, что я в тот момент был на работе, может подтвердить мое начальство. Кроме того, можно снять видео с камер наблюдения.
Позвонил в патрульную полицию, выписавшую мне постановление, чтобы сообщить об ошибке, но меня и слушать не стали. Мол, фамилия и адрес указаны правильно.
Решил разобраться самостоятельно. Обратил внимание, что в постановлении в фамилии правонарушителя несколько раз была исправлена одна буква. Изначально там стояла другая фамилия. А они сделали исправление и подогнали под ответ.
Сообщил в патрульную полицию, что отказываюсь выплачивать штраф. И дело совсем не в деньгах — там всего 51 гривня. Дело в принципе. А если когда-нибудь они вот так же перепутают кого-то, задержат на улице и обвинят в убийстве?
Алексей рассказал «ФАКТАМ», о том, что ему по своим каналам удалось разыскать жителя Борисполя с похожей фамилией, который, вероятно, и совершил то самое хулиганство. Когда он попытался в полиции узнать номер телефона своего «двойника», ему отказали.
— «А зачем оно вам надо?» — поинтересовался дежурный офицер. Мне почему-то показалось, что мой «двойник» какой-то начальник, — говорит Алексей.
«ФАКТЫ» обратились с официальным запросом в Управление патрульной полиции в Киевской области. Там ответили:
— Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть факт совершения правонарушения, любой гражданин имеет право подать жалобу в орган полиции лично либо отправить ее по электронной почте. Также Алексей может обратиться в суд, чтобы обжаловать постановление.
Алексей действительно обратился в суд, но пока не дождался решения. Дело отправлено на дополнительное рассмотрение.
Всем гражданам, которые попали в подобную ситуацию, «ФАКТЫ» советуют обращаться в суд и направлять жалобы в соответствующие органы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о других злоупотреблениях, которые допускают правоохранители. Так, в Харькове полицейские избивали задержанного прямо в отделе.
А в Кременчуге пьяные патрульные избили и ограбили прохожего.
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