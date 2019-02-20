Здоровье

Нужны новые вакцины: медики объяснили, почему прививки от гриппа не помогают пожилым людям

Многие прививки не помогают пожилым людям, и они в целом гораздо чаще болеют гриппом и умирают от него, чем люди среднего возраста и молодежь. Об этом говорится в отчете об исследовании ученых из Университета Чикаго, который размещен в журнале Cell Host & Microbiome, пишет MedDaily.

В частности, специалисты констатировали, что иммунитет пожилых почти не адаптируется к новым разновидностям вируса, это связано с процессом выработки антител.

Исследователи решили выяснить, почему многие прививки не помогают пожилым людям, и обнаружили, что иммунитет пожилых людей не стимулируется прививками против новых вирусов гриппа — их организм перестает вырабатывать необходимый для этого разнообразный набор антител.

Вероятность заражения человека гриппом непосредственно зависит от того, насколько активно иммунная система распознает новые угрозы и пытается их подавить, производя антитела к разным видам вирусов.

Ученые собрали образцы крови у пожилых добровольцев и молодых людей, недавно получивших прививку от гриппа. Из крови были извлечены плазмабласты — особый подтип B-клеток, которые синтезируют антитела к уже знакомым для организма вирусам. Функциональность плазмабластов специалисты проверили в столкновении с разными типами вируса гриппа, включая «птичий» и «свиной» грипп.

В результате выяснилось, что B-клетки пожилых людей производили лишь небольшое число слабых антител, которые реагировали на широкий спектр вирусов. У молодых же людей вырабатывалось большое количество разных антител, которые реагировали на конкретные типы гриппа. Ученые заявили, что «иммунитет пожилых людей почти не адаптируется к новым разновидностям вируса и пользуется старыми клетками для борьбы с новыми инфекциями» — это и объясняет то, почему прививки на пожилых часто не действует.

Данное открытие, возможно, мотивирует производство модернизированных вакцин от гриппа, которые будут помогать иммунитету пожилых людей вырабатывать новые антитела.

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