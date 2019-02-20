Промоутер назвал дату и следующего соперника Ломаченко

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение), уже начавший тренировочный лагерь в США, наконец узнал имя соперника в своем следующем бою.

Как сообщил в своем Twitter промоутер Эдди Хирн, представители украинского чемпиона согласовали все детали и подписали контракт на поединок за титул WBA с британским претендентом Энтони Кроллой (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи).

Поединок с громкой вывеской пройдет, как и анонсировалось ранее, 12 апреля в Лос-Анджелесе на ринге знаменитой арены Staples Center. Правами на трансляцию боя владеет американский телеканал ESPN.

Напомню, что изначально Ломаченко должен был выйти в ринг в объединительном бою с Ричардом Комми из Ганы, который завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе в поединке с россиянином Исой Чаниевым. Но, как выяснилось, Комми, отправивший соперника в нокаут в 12 раунде, травмировал в том противостоянии руку и не мог в оговоренные сроки выйти на бой с Ломаченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко назвал условие, при котором может уйти из бокса.

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