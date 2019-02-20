История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 21—27 ФЕВРАЛЯ

25 лет назад украинка Оксана Баюл сенсационно выиграла Олимпиаду в Лиллехаммере: как это было

21 февраля 1804 г. Англичанин Ричард Тревитик впервые продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах — прототип будущего паровоза.

22 февраля 1966 г. Запущен спутник «Космос-110» с собаками Ветерком и Угольком на борту.

23 февраля 1944 г. Сталин упразднил Чечено-Ингушскую автономную республику с последующей депортацией всех чеченцев и ингушей в Среднюю Азию.

24 февраля 1991 г. Во время войны в Персидском заливе многонациональные силы под предводительством американцев начали массированное наступление на иракские войска — операция «Буря в пустыне».

25 февраля 1969 г. Группа «Битлз» начала запись своего последнего альбома Abbey Road.

26 февраля 1955 г. Американский летчик-испытатель Джордж Смит стал первым человеком, успешно катапультировавшимся на сверхзвуковой скорости.

27 февраля 1494 г. Великий литовский князь Александр предоставил Киеву Магдебургское право, в результате которого город получил статус самоуправления.



«Я вообще планировала выступать на Олимпийских играх 1998 года, — вспоминает Оксана Баюл. — Но Советский Союз развалился, и Украине срочно понадобился кандидат для участия в Олимпиаде-1994, которая проходила в Лиллехаммере. Отправили меня, а я взяла и победила». Так на Олимпийских играх 1994 года зажглась новая звезда — золотую медаль неожиданно для всех получила никому не известная 16-летняя Оксана Баюл.

Это была, без преувеличения, драматическая победа. Накануне решающего выступления Оксана получила серьезную травму: во время тренировки она случайно столкнулась с немецкой фигуристкой украинского происхождения Таней Шевченко, которая задела Баюл коньком — лезвие разрезало голень, пришлось накладывать швы. Дальнейшие выступления оказались под угрозой. Тренеры долго решали, стоит ли Баюл выходить на лед. Решили подождать до утра.

«На разминке, как только встала на лед, почувствовала такую боль в ноге, что не могла сообразить, что же должна делать, — рассказывала фигуристка. — Но немного раскаталась и закончила тренировку. После тренировки я отдохнула и, когда вновь надела коньки, почувствовала необыкновенную уверенность. Я начала программу, сделала все тройные прыжки, комбинацию прыжков, а когда ехала на последний тройной тулуп, который заканчивал программу, увидела, что около борта собрались мои тренеры и что-то кричат мне. Ничего не было слышно, так как всю последнюю минуту зал уже не то что рукоплескал — зрители, стоя, просто ревели от восторга. Проезжая около борта, я все же разобрала: „Делай комбинацию! Тебе нужна комбинация прыжков!“ И вместо того чтобы переходить после прыжка в финальное вращение, я разворачиваюсь, делаю две пробежки и прыгаю два тройных прыжка, как раз на последней ноте приземляюсь, уже вся в слезах, потому что нервы не выдерживают напряжения…»

После выступления Оксана не сдерживала слез, плакала и во время награждения, которое задержалось почти на час. «Никто и подумать не мог, что я выиграю, поэтому мы не стали даже сдавать гимн Украины организаторам, — вспоминает спортсменка. — И когда я победила, звукорежиссер подошел к представителям нашего Национального олимпийского комитета и сказал, что у них нет гимна Украины. Наша сотрудница отправилась в Олимпийскую деревню, принесла запись — поэтому такая огромная задержка была перед награждением». А Национальный флаг Украины организаторы повесили вверх ногами.



* Оксана Баюл очень артистична. Ее выступление на Олимпиаде покорило публику и судей

Сразу после Олимпиады Оксане пришлось кардинально изменить свою жизнь. 16-летняя девочка, у которой умерли мама и бабушка, а отец ушел из семьи, была очень одинока. У нее не было близких людей, поэтому все решения за нее принимала тренер Галина Змиевская. Она подписала контракт о переезде Оксаны в Лас-Вегас и ее туре по американским городам. «Я не принимала никаких решений, — признавалась Оксана. — За меня это делали другие люди. Мне лишь говорили, куда ехать, где выступать, как одеваться, с кем говорить. И в какой-то момент я почувствовала, что мне приходит крышка».

Гонорары спортсменки исчислялись десятками и сотнями тысяч долларов, но ее эмоциональное состояние ухудшалось. В американских СМИ стали появляться новости о пьяных выходках прославленной фигуристки.

«Все, к чему я стремилась — олимпийские успехи, награды, деньги, теперь казалось несущественным, — вспоминает олимпийская чемпионка. — От жуткой тоски я начала выпивать, и мои пьянки-гулянки привели меня в клинику, где лечат от алкоголизма». По законам США молодым людям, достигшим 21 года, разрешается посещать казино, ночные клубы и покупать выпивку. А Оксана к тому моменту так пресытилась всем этим, что к совершеннолетию отказалась от всего «взрослого» и разрешенного.

Баюл удалось вылечиться от алкоголизма и вернуться на лед. Американцы снова интересовались перипетиями ее жизни, о которых украинка рассказывала в шоу легендарной телеведущей Опры Уинфри. В 2010 году спортсменка приехала в Украину, поступила в университет на факультет тренерской работы (читайте об этом в материале «По вечерам мы с бабушкой смотрим сериалы, вместе плачем. И я, наконец, чувствую себя дома… »). У нее были планы открыть на родине школу фигурного катания, но что-то пошло не так, и через четыре года Оксана вернулась в США.

В 2015 году олимпийская чемпионка сделала громкое заявление, в котором обвинила своего бывшего тренера Галину Змиевскую, ее зятя Виктора Петренко и менеджера Джозефа Лемура в мошенничестве. По словам фигуристки, эти люди в течение десяти лет крадут ее деньги. Оксана подала несколько исков в суд.

В настоящее время Баюл живет в США. Она замужем за своим менеджером Карло Фариной. Супруги занимаются семейным бизнесом — брендом одежды и аксессуаров Oksana Baiul. У них родилась дочь, которую Оксана уже учит кататься на коньках.

Напомним, ранее Оксана Баюл побывала на традиционной прямой линии в «ФАКТАХ» и откровенно рассказала о своей жизни за океаном



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