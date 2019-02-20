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После убийства жены и детей отправился с подарками к любовнице: новые детали кровавой расправы в Виннице

Житель Винницы, который 31 декабря 2018 года убил своих детей, бывшую жену и мать, сразу после совершенного преступления вышел из дома и поехал к своей любовнице.

По словам заместителя начальника областного главка полиции Александра Цымбалюка, 30-летний ІТшник Анатолий Малец поехал покупать подарки. Подарил их, вернулся и вызвал «скорую помощь».

«В тот день он должен был перейти ко второй женщине, она ему звонила. Мы посекундно отследили звонки и сообщения. Человек заврался. Своей новой женщине он говорил, что живет отдельно с мамой, которая больна онко, а жена с детьми живет отдельно. На самом деле все вместе они жили в одной квартире. 31 декабря, когда совершил убийство, он должен был переехать с вещами к новой жене», — уточнил Цымбалюк.

Как сообщает винницкий сайт «33 Новини», Цымбалюк также сообщил, что уже есть результаты экспертизы из найденных на свалке вещей и орудие убийства — это синие трусы и молоток.

По словам правоохранителей, на вещественных доказательствах обнаружено ДНК подозреваемого Анатолия Мальца, 2-х убитых женщин и 2-х убитых детей.

«Мы новогоднюю ночь провели вместе с ним. 1-го числа, когда он начал немного говорить, мы нашли одежду, в которой он совершил это убийство. Он выбросил ее в урну. Нам повезло, что 31 машина не вывезла мусор и нам пришлось разобрать эту машину. Нашли молоток, которым он убивал, где были следы. Проведения ДНК-экспертизу. Там есть ДНК его и убитых женщин, и детей. Это говорит, что он причастен к совершению убийства», — цитирует издание слова начальника криминальной полиции.

О мотивах убийства подозреваемый до сих ничего не говорит следователям.

Сейчас убийца содержится в СИЗО Винницкой тюрьмы камере с еще несколькими подозреваемыми в совершении различного рода преступлений особой тяжести. Пока он арестован на 60 суток — до 28 февраля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения на период досудебного расследования в виде заключения под стражу. За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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