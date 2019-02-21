«Динамо» узнало потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги Европы: видеообзоры матчей

Спорт

В четверг, 21 февраля, прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Донецкий «Шахтер» был разгромлен во Франкфурте-на-Майне и прекратил свое выступление во втором по значимости клубном европейском турнире, а киевское «Динамо» смогло обыграть на домашнем НСК «Олимпийский» греческий «Олимпиакос» и пробилось в 1/8 финала, оставшись единственным представителем Украины в еврокубках.

«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 3:1 (Оздоев, 4, Азмун, 37, 76 — Топал, 43). Первый матч — 0:1.

Как и в Стамбуле неделю назад, полный матч отыграл украинский защитник Ярослав Ракицкий.

«Бенфика» (Португалия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0. Первый матч — 2:1.

«Арсенал» (Англия) — БАТЭ (Беларусь) — 3:0 (Волков, 4, автогол, Мустафи, 39, Сократис, 60). Первый матч — 0:1.

Лондонцы взяли более чем уверенный реванш за гостевое поражение. Примечательно, что голы в матче забивали либо центральные защитники «канониров», либо белорусы сами себе закатывали в ворота.

* Радость футболистов «Арсенала»

«Вильярреал» (Испания) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1 (Форналс, 80 — Фернандеш, 45+1). Первый матч — 1:0.

«Бетис» (Испания) — «Ренн» (Франция) — 1:3 (Ло Селсо, 41 — Бенсебаини, 22, Бен Арфа, 30, Ньянг, 90+4). Первый матч — 3:3.

«Валенсия» (Испания) — «Селтик» (Шотландия) — 1:0 (Гамейро, 70). Удален: Толян («Селтик», 37). Первый матч — 2:0.

Некоторые болельщики «Селтика» не увидели игры в исполнении своей команды. Испанская полиция арестовала шестерых болельщиков «кельтов» в Валенсии перед матчем в результате беспорядков и стычек с представителями правопорядка. Как сообщает Mundo Deportivo, фанаты атаковали полицейских, вооружившись разбитыми бутылками и стульями. Отмечается, что пятеро были задержаны за сопротивление полиции, а еще один болельщик «Селтика» был арестован за перевозку наркотиков. Также, по информации издания Scottish Sun, шотландские болельщики также подожгли бар, посвященный шотландской команде «Рейнджерс» в городе Бенидорм. Агрессивно настроенные фанаты сожгли флаги «Рейнджерс», висевшие перед входом в заведение.

«Челси» (Англия) — «Мальме» (Швеция) — 3:0 (Жиру, 55, Баркли, 74, Хадсон-Одои, 84). Удален: Бенгтссон («Мальме», 73). Первый матч — 2:1.

«Наполи» (Италия) — «Цюрих» (Швейцария) — 2:0 (Верди, 43, Унас, 75). Первый матч — 3:0.

«Байер» (Германия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (Арангуис, 87 — Сулейманов, 84). Первый матч — 0:0.

«Генк» (Бельгия) — «Славия» (Чехия) — 1:4 (Троссард, 10 — Коуфал, 23, Траоре, 54, Шкода, 64, 69). Первый матч — 0:0.

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский провел весь матч, но помочь своей команде пройти в 1/8 финала не смог.

«Интер» (Италия) — «Рапид» (Австрия) — 4:0 (Весино, 11, Раноккья, 18, Перишич, 80, Политано, 87). Первый матч — 1:0.

«Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:0 (Шлагер, 17, Дака, 29, 43, Даббур, 90+4). На 11-й минуте Даббур («Зальцбург») не реализовал пенальти. Первый матч — 1:2.

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Виктория» (Чехия) — 3:0 (Оршич, 15, Дилавер, 34, Петкович, 73). Первый матч — 1:2.

20 февраля (среда)

«Севилья» (Испания) — «Лацио» (Италия) — 2:0 (Бен Йеддер, 20, Сарабия, 78). Удалены: Васкес («Севилья», 60) — Марушич («Лацио», 71). Первый матч — 1:0.

Таким образом, в 1/8 финала турнира, кроме киевского «Динамо», вышли: «Арсенал», «Челси» (оба — Англия), «Наполи», «Интер» (оба — Италия), «Вильярреал», «Валенсия», «Севилья» (все — Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит», «Краснодар» (оба — Россия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Ренн» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Славия» (Чехия). Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу, 22 февраля, в Ньоне. Начало — в 14:00 по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед матчем с «Айнтрахтом» футболист «Шахтера» трогательно поддержал умирающего украинского бойца.

Фото Twitter ФК «Селтик»

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