Происшествия

"Кирпичное" ДТП на Крещатике: в сети появилось видео с неуправляемым грузовиком

В сети появилось видео ДТП, которое произошло рано утром 22 февраля в центре Киева: неуправляемый грузовик Renault Magnum, груженый кирпичами, съехал по улице Лютеранской на Крещатик.

В полиции Киева сообщали, что на момент аварии в кабине находились двое водителей, которые получили незначительные телесные повреждения. Медики оказали им помощь и отпустили. Вероятной причиной ДТП в полиции называют отказ тормозной гидравлики.

Также сообщается, что неуправляемый грузовик задел автомобиль Toyota, рекламный щит и дорожный знак, а после этого слетел со ступенек в арке дома, что по улице Крещатик, 21. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал.

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