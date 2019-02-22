- 20:47 В Житомире камера наблюдения запечатлела "ватников", поиздевавшихся над фото бойца ООС: в сети волна возмущения
- 20:14 В России не может быть политического Майдана, разве что "водочный", — Ющенко
- 20:13 "Кирпичное" ДТП на Крещатике: в сети появилось видео с неуправляемым грузовиком
- 19:37 Слишком сильный иммунитет может атаковать собственные органы: как лечат аутоиммунные заболевания
- 19:36 Свитолина в напряженной борьбе уступила 21-летней швейцарке на турнире в Дубае
- 19:34 Эксперты назвали главную проблему медреформы, от которой "дистанцировался" Минздрав
- 19:31 В Николаеве поймали рецидивиста, поставлявшего педофилам подростков
- 19:12 Оккупанты бьют тревогу: в Керчи подвалы многоэтажек затоплены фекалиями
- 19:05 "Голые" фото Майли Сайрус взбудоражили сеть
- 18:26 В Facebook произошел масштабный сбой: что об этом известно
"Кирпичное" ДТП на Крещатике: в сети появилось видео с неуправляемым грузовиком
В сети появилось видео ДТП, которое произошло рано утром 22 февраля в центре Киева: неуправляемый грузовик Renault Magnum, груженый кирпичами, съехал по улице Лютеранской на Крещатик.
В полиции Киева сообщали, что на момент аварии в кабине находились двое водителей, которые получили незначительные телесные повреждения. Медики оказали им помощь и отпустили. Вероятной причиной ДТП в полиции называют отказ тормозной гидравлики.
Также сообщается, что неуправляемый грузовик задел автомобиль Toyota, рекламный щит и дорожный знак, а после этого слетел со ступенек в арке дома, что по улице Крещатик, 21. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»
Ветер: 4 м/с C-В
Давление: 755 мм