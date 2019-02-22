26.91 / 27.13 30.46 / 30.84
Киев: -7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Кирпичное" ДТП на Крещатике: в сети появилось видео с неуправляемым грузовиком

20:13 22 февраля 2019   247
ДТП в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео ДТП, которое произошло рано утром 22 февраля в центре Киева: неуправляемый грузовик Renault Magnum, груженый кирпичами, съехал по улице Лютеранской на Крещатик.

В полиции Киева сообщали, что на момент аварии в кабине находились двое водителей, которые получили незначительные телесные повреждения. Медики оказали им помощь и отпустили. Вероятной причиной ДТП в полиции называют отказ тормозной гидравлики.

Также сообщается, что неуправляемый грузовик задел автомобиль Toyota, рекламный щит и дорожный знак, а после этого слетел со ступенек в арке дома, что по улице Крещатик, 21. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»

Киев
-7

Ветер: 4 м/с  C-В
Давление: 755 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины