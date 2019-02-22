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«В школе обижал слабых»: соцсети о спортсмене, забившем молотком бывшую девушку и ее маму (фото)
Житомирская полиция задержала Василия Подорожнего, подозреваемого в двойном убийстве: своей бывшей девушки и ее мамы. Как рассказали «ФАКТАМ» в полиции, подозреваемый скрывался в одном из сел на окраине Житомирской области. 22 февраля Василия Подорожного арестовали на два месяца без права выхода под залог. Начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
— Задержанный — парень 26 лет — главный подозреваемый в деле об убийстве мамы и дочки, которое произошло утром 16 февраля в Житомире. Тогда во дворе одного из частных домов мы обнаружили мертвыми 41-летнюю женщину и ее 22-летнюю дочь. У обеих был проломлен череп. Соседи видели этого парня после совершения убийства, как он убегал через огороды.
Кроме того мы нашли видео с одной из камер наблюдения, где можно увидеть, как подозреваемый, прячась за домами, переодевается, достав чистую одежду из рюкзака, а ту, что была на нем, выбрасывает в мусорный бак. Судя по всему, он заранее готовился к убийству, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции Житомирской области.
Между тем в социальных сетях люди, знавшие лично подозреваемого в убийстве Василия Подорожного, рассказывают, что он был очень спокойным, и не верят, что именно он мог совершить это страшное преступление.
«Да я же Васю с детства знаю. У него есть еще двое старших братьев. Так вот, из них он — самый спокойный. Мухи не обидит. Тут какая-то ошибка», — пишет в комментариях житель Житомира Максим.
«Он не пил и не курил, потому что занимался спортом. У Василия не было на это времени. К тому же папа у него раньше в милиции работал. В семье всегда дисциплина была», — пишет Иван Трачук, который вместе с Василием занимался велоспортом.
Но среди комментаторов есть и другие мнения.
«Не пил? А как же, когда он на своем автомобиле снес забор в одном из домов? Забыли? Его же тогда пьяного из-за руля вытащили», — пишет пользователь соцсети под ником Драйвер.
«Я с Василием в одной школе училась. Он частенько хулиганил. Кидал в нас камнями», — вспоминает Ольга Бобко.
Среди прочих версий о причинах убийства матери и дочки называлась и такая:
«Отец убитой Анжелы какой-то там то ли криминальный авторитет, то ли просто бандит. У него кличка была „Крест“. Он сидит в Бердичеве за убийство. Может быть, это была ему месть такая?» — высказывает предположение житель Житомира Сергей Авраменко.
Журналистам издания www.freshnews.zt.ua удалось пообщаться с одноклассником Василия — Андреем Парфеновым.
— Кто его хорошо знает, одноклассники, одногрупники — многие не удивлены, что он такое мог сотворить. Наглый, хитрый, с завышенной самооценкой, подставлял, кидал. Авантюрист чистейший. С сильными боялся иметь терки, а слабых унижал!!! На мужика он бы не стал нападать, а на беззащитных девушек — решился. У него отсутствует жалость к людям, при этом животных, котиков всяких, очень любит, — рассказал изданию Андрей.
22 февраля Василия Подорожного арестовали на два месяца без права выхода под залог. Начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали про подробности убийства семьи в Виннице. Расправившись со своей женой, мамой и двумя детьми, убийца отправился с подарками к своей любовнице.
*Фото из соцсетей
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