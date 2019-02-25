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Происшествия

По "встречке" в центре Мелитополя: водитель устроил "шоу", подвергнув опасности всех, кто оказался рядом (видео)

9:58 25 февраля 2019   23
Нарушитель ПДД
Инф. «ФАКТОВ»

В сети выложили фото экстремальной езды по центру Мелитополя. Водитель легковушки не единожды нарушил правила ПДД в сложных погодных условиях. Ранее было опубликовано видео ДТП в центре Киева, когда неуправляемый грузовик Renault Magnum, груженый кирпичами, съехал по улице Лютеранской на Крещатик.

Видео опубликовало местное издание «Мелитополь». «Навыки езды по скользкой дороге один из мелитопольских водителей решил продемонстрировать прямо в центре города, на проспекте Б. Хмельницкого», — говорится в сообщении. Журналисты отмечают, что водитель рисковал не только своей жизнью, но и жизнями всех, кто оказался рядом с ним на дороге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео погони за угонщиком фуры Skania, который убегал от полиции в Киевской области.

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