Происшествия

Под Киевом мужчина угнал фуру с СТО и устроил лихую гонку с полицией (видео)

В сети рассказали о блокбастере выходного дня, который 23 февраля устроил в Киевской области угонщик фуры Skania. Ее он похитил на одном из СТО в Калиновке, информирует в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Напомним, на днях фура, груженая кирпичом, устроила крупное ДТП на Крещатике.

Угонщик, которого полицейский иронично называет «последним героем», на полной скорости попытался уехать в направлении Борисполя по проспекту Бажана. При этом, услышав требования патрульных, он не стал тормозить, а наоборот, вжал сильнее педаль газа и даже выехал на полосу встречного движения.

Оперативное видео погони за фурой

Для того, чтобы снизить скорость фуры и остановить «героя», пришлось задействовать несколько служебных авто и организовать на дороге специальные меры, которые дали свой результат — похититель авто был задержан.

Оперативное видео задержания угонщика полицейские выложили в сеть.

Напомним, в конце прошлого года угонщики авто в Киеве избили полицейского, пытавшегося их задержать.

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