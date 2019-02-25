В Мелитополе люди берут штурмом "Элекросеть" (фото, видео)

Происшествия

В понедельник, 25 февраля, в абонентском отделе электросети Мелитополя (Запорожская область) скопилось около 100 человек. Кто не смог войти в помещение, остались на улице. Очередь постепенно растянулась на весь двор предприятия. Это предприятие поставляет электричество населению.

Напомним, сейчас практически все украинцы получают новые счета за электроэнергию. Тарифы пока остались прежними, то вот форма и содержание квитанций существенно изменились. Да и поставщики электроэнергии для населения поменялись по всей стране.

Люди в Мелитополе требуют объяснений, почему им не принесли квитанцию за минувший месяц, почему в платежке тех, у кого она уже на руках, не учтён ночной тариф. Многие получили квитанции с завышенной в 2 раза суммой платежа.

Как сообщает местное издание «РИА Мелитополь», публикуя фото и видео, в абонотделе работает всего 2 окошка. Так что неизвестно, когда жители Мелитополя смогут разрешить свои проблемы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 января 2019 года украинцы должны оплачивать электроэнергию по-новому. Это связано со вступлением в силу норм нового закона «О рынке электроэнергии».

Если стоимость электроэнергии пока не изменилась, то другие коммунальные услуги в последнее время заметно выросли. Как следствие, за 2018 год общий долг населения за «коммуналку» вырос на 70% и сейчас составляет уже 55,6 млрд гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter