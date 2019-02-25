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Боевики в 5 часов утра расстреляли жилые районы поселков на Донбассе
На рассвете в воскресенье, 24 февраля, российско-оккупационные войска обстреляли населенные пункты в Луганской области. Минометный огонь открывался прицельно по поселку Золотое-4 и селу Новоалександровка. Некоторые мины разорвались прямо в домах.
Журналист Руслан Ярмолюк опубликовал фото разрушенных домов мирных жителей, отметив, что некоторые семьи только чудом спаслись.
«Расстрел мирных! Три десятка тяжелых снарядов на одной улице и в хозяйствах людей в 5 утра в воскресенье. Это — Золотое-4, Луганской области», — написал он.
На своей странице в Facebook журналист разместил и снимок маленькой девочки с мамой, которые оказались в эпицентре обстрела.
«От взрывов этот ребенок потерял дар речи! Трехлетняя девочка только через сутки сказала „Мама“!», — пишет Ярмолюк.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в начале февраля боевики обстреляли школу, детсад и жилые дома в Золотом-5 и попытались свалить ответственность на украинских военных. А перед новым годом в Золотом из-за вражеских обстрелов был перебит магистральный водопровод.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
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