На Донбассе погиб украинский военный

Происшествия

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook, отметив, что потери противника уточняются.

Напомним, 20 февраля в ходе боевых действий на Донбассе один украинский воин получил смертельное ранение.

Также сообщается, что в течение 25 февраля боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, выпустив по опорным пунктам ООС 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки» Восток «из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм боевики обстреляли район населенного пункта Лебединское, а из минометов калибра 120 мм опорные пункты ВСУ у села Водяное», — говорится в сообщении.

Из стрелкового и снайперского оружия были обстреляны хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское, из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — Новотошковское.

Как сообщали «ФАКТЫ», под утро 24 февраля российско-оккупационные войска обстреляли населенные пункты в Луганской области. Минометный огонь открывался прицельно по поселку Золотое-4 и селу Новоалександровка. Некоторые мины разорвались прямо в домах.

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