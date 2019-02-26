На Донбассе обезвредили шпионскую сеть "ЛНР"

Происшествия

Сотрудники СБУ в Луганской и Донецкой областях разоблачили сеть информаторов «ЛНР», которые собирали и передавали пророссийским боевикам данные о месте дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов, задействованных в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится на официальной странице прокуратуры Луганской области.

Напомним, в средине февраля на линии разграничения на Донбассе был задержан боевик «ЛНР», который стал сотрудничать с СБУ и давать показания.

В сеть пособников боевиков входили две женщины, проживающие в подконтрольных украинской власти Лисичанске и Рубежном, а также мужчина из Кременной. Координировал их работу с оккупированной территории боевик, служащий в «народной милиции». В дальнейшем террорист передавал полученную информацию своему российскому куратору.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяты электронные устройства, с помощью которых осуществлялась передача информации боевикам.

Преступная группа работала на боевиков в течение 2017−2018 годов.

Информаторам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления за участие в террористической организации «ЛНР» и содействие ее деятельности. Сейчас двум информаторам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе и причастности к его совершению других лиц.

Пособникам боевиков грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», СБУ блокировала в Харьковской области механизм финансирования незаконных вооруженных формирований «ЛНР». В рамках схемы местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины табачные изделия и незаконно перемещали их подконтрольную украинской власти территорию. Полученные средства использовались для содействия противоправной деятельности террористов «ЛНР».

Также сообщалось, что сотрудники Главных управлений Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях пресекли деятельность финансового центра, который осуществлял перевод средств для боевиков «ЛНР».

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