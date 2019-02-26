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«Планируется теракт»: школьников киевской гимназии напугали странные SMS
В понедельник, 25 февраля, неизвестный разослал многим ученикам столичной гимназии «Миллениум» сообщения о том, будто бы в их учебном заведении планируется теракт. Угрозы рассылались в основном через социальные сети с анонимного аккаунта. Некоторые ученики получали пугающие сообщения и в виде SMS.
«Приветик, Солнышко. Давай будем называть меня Савелий. Итак, я пишу тебе неспроста, да и не только тебе. В общем, скажем так, во вторник 26 февраля в 11:17 состоится теракт в твоей школе (гимназии „Миллениум“ № 318). Рекомендую не идти в этот день в школу. Целую», — писал ученикам неизвестный.
Про угрозу теракта очень быстро узнали родители учеников. Ближе к восьми вечера 25 февраля, за несколько часов до предполагаемого теракта, директор гимназии Ирина Сидоренко написала заявление в полицию. Оперативники среагировали быстро.
— С 20:40 25 февраля до 00:40 26-го была тщательно проверена территория гимназии. Искали бомбу. Работали саперы и кинологи с собаками. Был исследован каждый уголок учебного заведения. Однако бомбы не обнаружили, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко. — Полицейские охраняли гимназию всю ночь. Могу с уверенностью сказать, что внутрь здания никто проникнуть бы не смог.
- Сегодня (26 февраля. — Ред.) всех детей, которые пришли на занятия, на входе обыскивали полицейские, — рассказала «ФАКТАМ» директор гимназии «Миллениум» Ирина Сидоренко. — Сейчас, в эти минуты, идут уроки. Полицейские дежурят в коридоре. Паники среди учеников нет. К присутствию правоохранителей все относятся с пониманием.
— Дети не побоялись идти на уроки?
— Пришли не все. Но тех, кто сегодня пропустил занятия, мы наказывать не будем.
— Было ли подобное в вашей гимназии раньше? И есть ли у вас предположения о том, кто мог рассылать детям сообщения о теракте?
— Нет, раньше у нас все было спокойно. С подобной ситуацией сталкиваемся впервые. Версий на самом деле несколько, но я не могу их вам озвучивать в интересах следствия. Но эта рассылка угроз, вполне возможно, может быть и шалостью кого-то из учеников, чтобы сорвать занятия.
Учащиеся гимназии по-разному отнеслись к информации о возможном теракте. Некоторые в комментариях в социальных сетях писали, что не хотят умирать так рано и потому пропустят занятия. Но были и такие комментарии: «Круто. Сегодня в 11:17 мы умрем. Наверное, это будет весело», — написал в социальной сети ученик с ником Светлячок. «Никакого взрыва не будет, — пишет Паша Рычук. — Но время 11:17 надо будет как-то обязательно отметить. Типа, второй день рождения».
— Полиция открыла уголовное производство по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан», — сообщила «ФАКТАМ» представитель столичной полиции Яна Неруш. — «Террориста Савелия» уже ищут. К работе подключился Департамент киберполиции.
Если «Савелия» найдут, то ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Кривом Роге неизвестный «заминировал» сразу шесть школ одновременно, объяснив свои действия тем, что «дети должны пострадать из-за маразма учителей» .
А под Киевом в школе распылили газ: девять детей попали в больницу.
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