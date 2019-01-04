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Происшествия

Взрыв в жилом доме в Тернополе: выяснилась резонансная деталь

17:46 4 января 2019   437
Михаил Башаев
Инф. «ФАКТОВ»

В жилом доме в Тернополе во время взрыва гранаты пострадал участник военных действий на Донбассе Михаил Башаев, который служил в 131-м отдельном разведывательном батальоне и демобилизовался из зоны ООС в мае 2018 года.

Мужчина сейчас находится в реанимационном отделении — на искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, 2 января в Тернополе в жилом доме на улице Макаренко взорвалась граната. Один человек погиб, еще двое госпитализированы. ЧП произошло в однокомнатной квартире на втором этаже, где компания мужчин отмечала Новый год. Четверо приятелей смотрели телевизор и распивали алкогольные напитки. В результате неосторожного обращения с боеприпасом одного из праздновавших прогремел взрыв.

Как пишет «20 хвилин», семья и побратимы пострадавшего Башаева теперь ищут доноров и просят помощи на лечение ветерана, который прошел две войны — в Грузии и на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве гранаты на автозаправочной станции в селе Ксаверовка под Киевом, в результате которого пострадал работник АЗС. А в Павлограде (Днепропетровская область) мужчина бросил гранату в помещение одного из городских банков.

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