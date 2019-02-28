Происшествия

В Харькове ледяная глыба травмировала двух человек

В Харькове в результате обрушения с крыши дома ледяной глыбы, были травмированы мужчина и женщина. Об этом сообщили в областном главке полиции.

ЧП произошло 26 февраля около 14:30 в центре города на улице Пушкинской.

52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытые черепно-мозговые и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виновные в трагедии могут понести наказание — ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

Как сообщали «ФАКТЫ», подобные несчастные случаи происходят и в других городах. В начале февраля в Полтаве осколком ледяной глыбы, упавшей с крыши пятиэтажного жилого дома, была травмирована шестилетняя девочка. Там же упавшая с крыши многоэтажки глыба льда смертельно травмировала 82-летнего мужчину. В Кременчуге глыба льда проломила череп подростку.

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