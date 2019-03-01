- 16:33 Борьба с бедностью — наш второй фронт, — Порошенко
- 16:20 Приморский край России охватили крупные пожары: появилось видео
- 16:13 «4-летняя дочка выше меня»: украинке, чей рост едва превышает метр, удалось родить двух детей
- 16:12 Бойцы ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков
- 16:09 "Охрана, отмена": После снятия с выборов Садовой стал героем забавных фотожаб
- 15:49 Чеченские танки не входили в Москву: Невзоров меткой аналогией поддержал Серебрякова, которого травят в России
- 15:40 Попал в настоящий цугцванг: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной
- 15:36 Игорь Востриков, у которого в пожаре в Кемерово сгорела вся семья, взбудоражил сеть весёлыми фото из США
- 15:25 Умерла известная участница «Битвы экстрасенсов»
- 15:23 На вручении дипломов в николаевском вузе студент заявил, что купил его за $350: его столкнули со сцены
Разбиты крыши и выбиты окна: боевики обстреляли жилые дома на Донбассе (фото)
В ночь на 1 марта пророссийские боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли село Троицкое (Попаснянский район Луганской области). Об этом сообщили в главке полиции региона.
В результате обстрелов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, линии электропередач. Информации о раненых нет.
Как сообщили в полиции, обстрел велся со стороны оккупированного Калинового.
«Вследствие обстрелов повреждены частные дома жителей по ул. Щорса. Кроме этого, по ул. Красная повреждена опора ЛЭП и электрические провода. В результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения», — говорится в сообщении.
Как сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад российско-оккупационные войска обстреляли в Попаснянском районе Луганщины Золотое и Новоалександровку. Некоторые мины разорвались прямо в домах мирных жителей. Россия продолжает поставлять вооружение боевикам, которые не прекращают обстрелы. Недавно оккупанты получили ЗРК «Стрела-10», которым можно уничтожать крупные беспилотники.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»