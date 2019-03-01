Происшествия

Разбиты крыши и выбиты окна: боевики обстреляли жилые дома на Донбассе (фото)

В ночь на 1 марта пророссийские боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли село Троицкое (Попаснянский район Луганской области). Об этом сообщили в главке полиции региона.

В результате обстрелов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, линии электропередач. Информации о раненых нет.

Как сообщили в полиции, обстрел велся со стороны оккупированного Калинового.

«Вследствие обстрелов повреждены частные дома жителей по ул. Щорса. Кроме этого, по ул. Красная повреждена опора ЛЭП и электрические провода. В результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения», — говорится в сообщении.

Как сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад российско-оккупационные войска обстреляли в Попаснянском районе Луганщины Золотое и Новоалександровку. Некоторые мины разорвались прямо в домах мирных жителей. Россия продолжает поставлять вооружение боевикам, которые не прекращают обстрелы. Недавно оккупанты получили ЗРК «Стрела-10», которым можно уничтожать крупные беспилотники.

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