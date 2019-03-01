Украинцам таки изменят все номера банковских счетов: названы сроки

Деньги

Вскоре номера всех банковских счетов украинцев будут изменены. Планировалось, что переход на международную систему номеров банковских счетов граждан и компаний начнется с 1 апреля 2019 года. Однако по просьбе отечественных банкиров Национальный банк Украины внес коррективы.

Согласно последнему постановлению НБУ, введение в Украине международного номера банковского счета IBAN отсрочено. Старт — с 5 августа этого года, а не с 1 апреля, как планировалось ранее. Это связано с необходимостью доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты.

С 5 августа 2019-го банки начнут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а существующие номера банковских счетов будут менять в соответствии с требованиями данного стандарта, но с сохранением действующего номера аналитического учета. В период с 5 августа по 31 октября 2019-го клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN. От граждан не требуется никаких действий для смены номера. Однако банкиры обязаны уведомить своих клиентов об изменении номеров их счетов.

В то же время, как и планировалось ранее, применение системы IBAN с 1 ноября 2019-го станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в частности при трансграничных переводах. То есть все денежные переводы с 1 ноября 2019 года будут проводиться только с использованием IBAN.

Стоит напомнить, что такое IBAN. Аббревиатура обозначает International Bank Account Number и переводится с английского как международный номер банковского счета. Основой системы стали разработки Международной организации по стандартизации совместно с Европейским комитетом банковских стандартов. Уже 46 стран перешли на данную систему идентификации. В частности, это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номера счетов IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков — код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр — код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, — непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета клиента.

Согласно заявлению директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александра Яблунивского, введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ. В целом же использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.

Благодаря этому клиентам банков станет проще идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банки Украины, которые их обслуживают, стандарт поможет избежать ошибок в реквизитах счетов и быстрее осуществлять переводы и получать средства. Кроме того, переход на международный стандарт счетов позволит Нацбанку уже в нынешнем году внедрить на украинском рынке возможность осуществления QR-платежей. Новый способ расчета будет доступен абсолютно всем участникам платежного рынка Украины, без ограничений.

Стоит напомнить, что 7 февраля 2019 года вступил в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Этот документ существенно меняет правила операций с валютами.

Как рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий, в частности, согласно новому закону разрешено рассчитываться или делать переводы в иностранной валюте в следующих случаях:

при осуществлении зарубежных инвестиций и возврате зарубежному инвестору прибыли, дохода, дивидендов или других сумм согласно инвестиционной деятельности зарубежного инвестора;

при покупке-продаже государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, если инициатором или получателем в такой операции является банк;

при расчете со своих счетов, открытых в зарубежных банках.

Но это далеко не все новшества в финансовой сфере, ожидающие украинцев в ближайшее время. Недавно в Украине изменился и порядок открытия и закрытия банковских счетов.

Отныне, открывая счет в банке, физлицо-предприниматель не обязан подавать карточки с образцами подписей. Вполне хватит заявления об открытии счета. Также при заключении в электронной форме договоров (банковский счет, вклад или счет условного хранения) клиент и уполномоченное лицо банка не обязаны добавлять свои электронные цифровые подписи. И самое интересное: при открытии или закрытии счета банк обязан проверить, есть ли информация о клиенте в Едином реестре должников. И если выяснится, что данные о задолженности клиента содержатся в реестре должников, то банк обязан сообщить об открытии или закрытии им счета органу исполнительной власти или частному исполнителю.

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