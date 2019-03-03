Политика

В Раде обнаружили девять нардепов, которые за два месяца не были на работе ни дня

58 депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде. Так, в январе-феврале 2019 года Верховная Рада работала в сессионном зале 12 дней, провела 18 заседаний, на которых произошло 304 голосования. Судя по информации официального сайта Верховной Рады, 9 депутатов ни разу не проголосовали.

Список нардепов, которые отсутствовали во время всех голосований, выглядит следующим образом:

1. Дмитрий Добкин («Оппозиционный блок»), который по данным письменной регистрации отсутствовал по неизвестным причинам.

2. Евгений Бакулин («Внефракционные»), задержание и арест которого 15 марта 2018 года разрешила Верховная Рада. По словам генерального прокурора, депутат давно не посещал Украину.

3. Константин Жеваго («Внефракционные»), который по данным письменной регистрации отсутствовал по неизвестным причинам.

4. Сергей Клюев («Внефракционные»), которого Интерпол объявлял в международный розыск.

5. Вячеслав Константиновский («Внефракционные»), который в июле 2017 написал заявление о сложении депутатского мандата. В ноябре 2017 Верховная Рада не смогла собрать достаточного количества голосов за удовлетворение этого заявления.

6. Александр Онищенко («Внефракционные»), нардеп-беглец, скрывающийся в Лондоне от уголовного преследования в отношении хищения имущества «Укргаздобыча».

7. Надежда Савченко («Внефракционные»), арест которой по подозрению Генпрокуратуры разрешила Верховная Рада и которая находится в следственном изоляторе.

8. Дмитрий Ярош («Внефракционные»), который по данным письменной регистрации отсутствовал по неизвестным причинам. За всю каденцию Верховной Рады нардеп принял участие лишь в 1,87% голосований.

9. Лев Подлисецкий («Самопомощь»), который не ходит на заседания по состоянию здоровья.

Нардепы Вадим Рабинович («Оппозиционный блок») и Валерий Дубиль («Батькивщина») приняли участие лишь в 1 голосовании из 304-х, сообщает ЧЕСНО.

Как писали «ФАКТЫ», в январе 2019 года 22 народных депутата Украины не зарегистрировались ни на одном заседании парламента. Это — антирекорд за время работы девятой сессии Верховной Рады (сентябрь-январь).

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