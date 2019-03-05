Происшествия

В Киеве ищут двух пропавших малолетних девочек: в сети показали их фото

В Соломенском районе Киева ищут двух 11-летних девочек — Софию Гончаренко и Полину Самойленко. Их фото размещены в паблике Киев Оперативный от имени Управления полиции.

В качестве места исчезновения у обоих детей указан Политехнический переулок.

София на момент исчезновения была одета в синюю куртку с капюшоном, а также синие брюки, Полина — в розовое пальто и синие брюки (также у нее были золотистые кроссовки).

О получении какой либо информации о пропавших полиция просит звонить на горячую линию «102».

Напомним, ранее вынесли неожиданный приговор по резонансному делу об исчезновении девочки в Кропивницком. Там оказалось, что ребенка убила собственная мать.

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