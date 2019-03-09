Здоровье

Людям, страдающим аллергией на арахис, раз в месяц нужно делать прививку

Аллергией на арахис страдают очень многие люди во всем мире. Причем у некоторых эти бобовые вызывают тяжелейшую реакцию — вплоть до отека Квинке и анафилактического шока. А следы арахиса могут быть в любой шоколадке, печенье, хлебе, о чем человек даже не подозревает. Вместе с тем, как сообщали ранее «ФАКТЫ», если беременная ест мед и арахис, у ребенка не будет на них аллергии.

Австралийские ученые говорят, что нашли способ облегчить жизнь аллергикам. Сотрудники Монашского университета и Университета Альфреда представили уникальную прививку от аллергии. По словам специалистов, будет достаточно делать инъекции раз в месяц.

Разрабатывая вакцину, ученые выделили арахисовые белки, а затем разрезали их на небольшие части — пептиды. Введение этих пептидов позволяет приучить иммунную систему к арахису и предотвратить анафилактический шок.

До того как прививка появится на фармацевтическом рынке, ученым и пациентам предстоят клинические испытания.

В земляном орехе, как еще называют арахис, содержится много витаминов, а также белок. Тем, у кого нет аллергии, он полезен, так как нормализует уровень сахара в крови, улучшает обменные процессы, повышает иммунитет. Согласно некоторым исследованиям, арахис снижает вероятность инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. В земляном орехе много растительных жиров, поэтому не стоит им увлекаться, так как он довольно калорийный и может привести к появлению лишнего веса.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-аллерголог Павел Гришило рассказал, какие продукты и лекарства чаще всего вызывают аллергию.

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