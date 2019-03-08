Во Львове посетители магазина задержали вооруженного ножницами грабителя

Происшествия

Вечером в четверг, 7 марта, в одном из магазинов в Железнодорожном районе Львова посетители задержали грабителя. Мужчина в маске угрожал продавцу ножницами и требовал отдать ему выручку из кассы. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Напомним, на днях в Киеве на бульваре Леси Украинки неизвестный мужчина вырвал из рук женщины сумку и пытался убежать. Грабителя остановили прохожие и вызвали полицию.

Во Львове двое посетителей магазина задержали нападавшего и передали его полицейским.

Злоумышленником оказался 22-летний житель одного из сел Самборского района.

По данному факту возбудили уголовное производство по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

«От имени всех полицейских Львовщины выражаю благодарность гражданам, которые задержали злоумышленника за неравнодушие, за принципиальную жизненную позицию и мужество. Это поступок, достойный настоящих мужчин», — говорится в благодарности начальника Львовского главка полиции своим землякам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Шевченковском районе Киева полицейские задержали ранее судимого злоумышленника, подозреваемого в серийных ограблениях школьников — согласно заявлениям родителей, он отнимал у детей мобильные телефоны. При задержании мужчина оказал сопротивление, в результате чего пострадал правоохранитель — он получил перелом ноги.

А в Одессе грабители затолкали мужчину в здание, избили, отобрали барсетку с 20 тысячами долларов и бросились бежать. Не растерявшись, потерпевший помчался за ними, зовя на помощь. Злоумышленников, бежавших в направлении полицейского главка, увидели правоохранители, которые догнали их и задержали.

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