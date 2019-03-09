Политика

"Очередная попытка ввергнуть Украину в хаос": у Порошенко отреагировали на события в Киеве и Черкассах

События, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах, не могут остаться без должной политической оценки и без соответствующих решительных действий со стороны правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении политической партии «БПП «Солидарность».

«Имеем дело с очередной попыткой ввергнуть Украину в хаос. Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардийцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно к такому видеоряду традиционно стремится российская машина пропаганды. Все с одной целью — свержение демократической проевропейской власти», — говорится в сообщении партии.

В партии напомнили, что за подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и беглые олигархи.

«Все время с начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов», — говорится в сообщении «БПП «Солидарность».

В партии потребовали наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против украинской государственности.

Как писали «ФАКТЫ», число пострадавших правоохранителей в ходе столкновений активистов «Национального корпуса» с полицией в Черкассах возросло до 15 человек.

Также 9 марта днем националисты проводили акции протеста у стен Администрации президента Украины в Киеве. Тогда также произошли столкновения, в ходе которых пострадали трое полицейских.

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