- 4:25 Физические упражнения снижают риск смерти, даже если начинают выполняться после 40 лет, — исследование
- 3:55 Трагедия на Масленице: в РФ умер победитель конкурса по поеданию блинов
- 3:10 Работаем и молимся: Порошенко прокомментировал возможность освобождения украинских моряков
- 2:53 Разделась ради собачек: телеведущая приняла участие в благотворительной фотосессии
- 1:55 47-летняя звезда «Моей прекрасной няни» в третий раз стала мамой
- 1:18 Названо число освобожденных за четыре года из плена боевиков украинцев
- 0:53 «Моя кенгуруш»: Дан Балан сделал симпатичный подарок Тине Кароль
- 0:22 Сюрприз: у Иванки Трамп оказалась другое имя
- 23:54 Кровавое селфи: ягуар ранил женщину из клетки в зоопарке
- 23:16 Цена вопроса — 400 кг золота: журналисты раскопали, за что могли убить киевского ювелира Киселева
Президентские выборы в зоне ООС: голосования на передовой не будет
Военнослужащие-участники операции Объединенных сил смогут проголосовать на выборах президента Украины 31 марта, но только на избирательных участках. Передвижные урны для голосования специально привозить на передовую не будут. С таким разъяснением выступил командующий ООС Сергей Наев.
«Избирательные участки. Никаких других действий не предусмотрено. Там, где (у военных) будет возможность отойти — придут и проголосуют. А где не будет возможности — будут продолжать защищать… Никаких других действий не будет», — объяснил Наев в эфире телеканала «UA Донбасс».
Говоря об агитации среди участников ООС, Наев выразил уверенность, что военные давно уже составили собственное мнение о кандидатах и в чужих аргументах не нуждаются. «В Объединенных силах служат не юноши 18−20 лет. У нас взрослые мужчины, средний возраст от 35 до 45 лет. Таким взрослым людям сложно что-то „навтыкать“ в голову. У них свое мнение», — добавил командующий ООС.
Напомним, уже утвержден внешний вид и текст бюллетеня на выборы президента 31 марта. В списке кандидатов будут 39 фамилий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.