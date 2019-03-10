Украина

Президентские выборы в зоне ООС: голосования на передовой не будет

Военнослужащие-участники операции Объединенных сил смогут проголосовать на выборах президента Украины 31 марта, но только на избирательных участках. Передвижные урны для голосования специально привозить на передовую не будут. С таким разъяснением выступил командующий ООС Сергей Наев.

«Избирательные участки. Никаких других действий не предусмотрено. Там, где (у военных) будет возможность отойти — придут и проголосуют. А где не будет возможности — будут продолжать защищать… Никаких других действий не будет», — объяснил Наев в эфире телеканала «UA Донбасс».

Говоря об агитации среди участников ООС, Наев выразил уверенность, что военные давно уже составили собственное мнение о кандидатах и в чужих аргументах не нуждаются. «В Объединенных силах служат не юноши 18−20 лет. У нас взрослые мужчины, средний возраст от 35 до 45 лет. Таким взрослым людям сложно что-то „навтыкать“ в голову. У них свое мнение», — добавил командующий ООС.

Напомним, уже утвержден внешний вид и текст бюллетеня на выборы президента 31 марта. В списке кандидатов будут 39 фамилий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter