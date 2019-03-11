В Киеве 12—15 марта все желающие могут проверить основные показатели здоровья

Здоровье

За минувшую неделю 1066 киевлян обратились в пункты под вывеской «Врач в вашем доме», чтобы бесплатно пройти экспресс-тесты. За время работы проекта обследовались уже 65 297 горожан. Люди могут пройти простую диагностику недалеко от дома и по ее результатам получить представление о том, на какие проблемы нужно обратить внимание.

К сожалению, пока статистика неутешительная: у большинства пациентов отмечается повышенное артериальное давление, отклонения от норм содержания глюкозы в крови и холестерина, почти половина обследуемых имеет лишний вес.

В рамках проекта работают мультидисциплинарные бригады (в составе врача и медсестры первичного звена, а также узкопрофильных специалистов). Они посещают социально незащищенные семьи, людей, которые не могут самостоятельно прибыть на прием к врачу. На прошлой неделе было 111 выездов бригад, а всего они выезжали на вызовы 5117 раз.

На основании десятков тысяч тестов медики констатируют: люди в целом небрежно относятся к своему здоровью. Но если следовать рекомендациям врачей и, главное — самому прилагать усилия, то можно уберечь здоровье. В ходе экспресс-диагностики специалисты консультируют и объясняют, чем опасны те или иные сбои в организме, как преодолевать вредные привычки, нужны ли дополнительные обследования. Если не обращать внимания на выявленные проблемы, то это приведет к осложнениям и более серьезным последствиям. К примеру, гипертония может спрвоцировать заболевание почек, ожирение связано с эндокринными нарушениями, в том числе с появлением сахарного диабета.

Для киевлян с 12 по 15 марта открыты медпункты (в основном с 11:00 до 14:00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

12−15 марта — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

12 марта — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

13 марта — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

14 марта — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

15 марта — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

12 марта — 11:00 -14:00 — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77); 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79);

13 марта — 11:00—14:00 — улицы Пражская, 34а («Первая пекарня твоего города»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени. П. Г. Тычины), — 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а (жэо № 402);

14 марта — 11:00—14:00 — улицы Пражская, 34а («Первая пекарня твоего города»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а (жэо № 404);

15 марта — 11:00—14:00 — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Пражская, 34а («Первая пекарня твоего города»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);

Деснянский район

12 марта — проспект Маяковского, 47;

13, 15 марта — улица Матеюка, 3;

14 марта — проспект Маяковского, 73;

Оболонский район

12 марта — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

13 марта — улица Маршала Тимошенко, 16, 1 этаж (центр оказания админуслуг);

14 марта — улица Панча, 7б (центр занятости);

15 марта — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

12 марта — улицы Подвысоцкого, 4а;

13,14, 15 марта — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

12 марта — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (ЦПМСП № 2);

13, 14 марта — улицы Волошская, 47, каб. 114, амбулатория № 2, 3, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

15 марта — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

13,15 марта — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

12 марта — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), Комарова, 3 (Медгородок);

13 марта — проспект Победы, 45 (аптека № 36), улица Липковского, 27/5 (аптека № 17);

14, 15 марта — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

12 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 1;

13 марта — улица Щусева, 2/19 (аптека № 121 «Фармация»), ЦПМСП № 3;

14 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 2;

15 марта — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;

Напомним: желающие могут в марте обследоваться на мобильном флюорографе (при необходимости выдается справка с результатами обследования) и проконсультироваться у фтизиатра.

В Киеве созданы коммунальные центры, оказывающие круглосуточную стоматологическую помощь: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (работает хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).



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